Güzel Sanatlar Lisesi ve Fen Lisesi Ziyaret Edildi

Ekleyen admin on Ara 10th, 2019 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Yozgat Valisi Kadir Çakır, okul ziyaretleri kapsamında Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi ve Şehitler Fen Lisesini ziyaret etti.

Ziyaretine Güzel Sanatlar Lisesinden başlayan Vali Çakır, müzik, resim ve heykel uygulama sınıflarını dolaşarak öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Yapılan çalışmaları oldukça beğenen Vali Çakır, her alanda yetenekli insanlara ihtiyaç olduğunu söyleyerek öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Daha sonra Şehitler Fen Lisesine geçen Vali Çakır, öğrencilerin derslerine katıldı.

Öğrencilerin şimdiden kendilerini bir yol haritası çizmelerini isteyen Vali Çakır, “Hepiniz pırıl pırıl, zeki çocuklarsınız. Derslerinize özen gösterin. Okulunuzun ve bu günlerinizin kıymetini bilin. Şimdiden kendinize bir hedef belirleyin ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarınızı sürdürün. Ben inanıyorum ki hepiniz istediğiniz üniversite ve bölümü kazanacak kapasitedesiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Vali Çakır, daha sonra öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.

 

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