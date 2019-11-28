Sorgun Belediyespor’da GS maçı hazırlıkları sürüyor

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YOZGAT – Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Sorgun Belediyespor, evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun Spor Salonu’nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde fitnes ve daha sonra servis manşet çalışması yapan Sorgun Belediyespor voleybol takımı, Galatasaray’ı puansız göndermenin hesaplarını yapıyor.

Aksoy, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe deplasmanında iyi mücadele ettiklerini anacak zaman zaman yapılan hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini söyledi.

Hafta sonu kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacaklarını ifade eden Aksoy, “Galatasaray lider durumda lider bir takım. Bunun bilincindeyiz iyi mücadele edip kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Saha ve seyirci avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sporcuyla bütünleşen bir seyircimiz var. Seyirci bizim için itici güç ne kadar artarsa o kadar bizim için avantaj olur.” dedi.

Takım kaptanı Ali Alp Çayır da Galatasaray’ın güçlü ve şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu belirtti.

Alpçayır, “Biz de evimizde çok iyi voleybol oynuyoruz. Bunu da evimizde oynadığımız maçlarda gösterdik, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sorgun halkına Galatasaray galibiyeti hediye etmek istiyoruz. Bizim ve Sorgun halkının buna ihtiyacı var. Galatasaray’ı burada yenmek istiyoruz.” diye konuştu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaklaşık 55-60 bin nüfusa sahip küçük bir ilçe olduklarını ama voleybolda devler liginde mücadele ettiklerini ifade etti.

Ekinci, büyükşehirlerde olmayan takımın Sorgun’da olduğunu vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

“Takımımız çıktığı maçlarda da kıran kırana mücadele ediyor. Bu da hem Sorgun’un tanıtımı hem de sporla ilgilenen çocukların voleybola yönelmesi açısında çok önemli. Bu hafta Galatasaray geliyor, bunun heyecanı var.”

Ekinci, maça Galatasaray seyircisinin geleceğini anımsatarak, “Galatasaray seyircisi bizim için dezavantaj olmaz, seyirciyle spor zevkli. Bu tür sporlar seyircisiz oynandığı zaman bir anlamı olmaz. Sesi gür çıkan seyirci takımını daha fazla desteklemiş olacak. Sporu dostlukla da birleştirmek lazım. Sonunda bir kazanan bir kaybeden olacak, dostluk baki kalacak. Bütün Yozgatlıları maçımıza davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a başarılar dileyen Ekinci, Galatasaray’ı konuk etmekten büyük bir memnuniyet duyacaklarını, Sorgun’un misafirperver bir ilçe olduğunu sözlerine ekledi.