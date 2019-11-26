YALAN ÇEŞİTLERİ!

Ekleyen admin on Kas 26th, 2019 kategori : Haydar Ahi. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Bunun garantisi biziz abi… Seni leylekler getirdi yavrum…  Ben hiç yalan söylemem
Kalsaydınız bişeyler yerdik…Vallaha sarıda geçtim memur bey…

Kazanmak önemli değil, mühim olan yarışmaya katılmaktı…  Akşama erken gelirim…  Bu, aldığım en güzel hediye…  Bir oturuşta iki büyük deviririm…  Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için…  Ağzıma sigara sürmedim…  Ben almayım rejimdeyim…  Kadınlar en çok kel erkeklerden hoşlanır… İşim bitsin, ben seni ararım… İhraç fazlası bunlar…  O elinizdeki tek kaldı, başka yok…  Dünya ahiret bacımsın… Şu an 82 milyon bizi izliyor…Bu son sigaram…Bütün kadınlar güzeldir…

Sen bi de beni gençliğimde görecektin…  Ben de tam seni arayacaktım…Bizi davet ettiler ama gitmedik…  Senin annen bir melekti yavrum…  Bana yan bakan daha anasının karnından doğmadı…  Büyük ikramiyeyi kazanmak istemiyorum önemli olan alın teri…  Üzülme sevgilim evlenince anneni yanımıza alırız…  Evi boşaltın! Almanya’dan oğlum geliyor…  Kilolarımla barışığım ben böyle mutluyum!  Formu doldurun, biz sizi ararız…  Arkasından değil, burda olsa yüzüne de söylerim…  Her bedene uyar bu… Gol atmayı sevmiyorum. Asist yapmak daha çok hoşuma gidiyor.  Senin eline kimse su dökemez…  Ögretmenin vurdugu yerde gül biter…  Belki biraz sıktı, ama hiç merak etmeyin kullandıkça açılır… Aksam elektrikler kesildi, dersimi yapamadım…Bir kereden bişey olmaz.  Son biletler bunlar… Hiç acıtmayacak… Kuru ekmek bana yeter… Paranın ne önemi var, yeter ki huzurum yerinde olsun… Benim kocamyapmaz…Senin için canımı bile veririm…Ay ne kadar zayıflamışsın…? Girilmez levhasını görmedim…Ben zaten böyle olacağını biliyordum…Yolda lastik patladı… Yedi göbekten İstanbulluyuz… Paranın ne önemi var muhim olan insanlık…Kapatmam lazım, ocakta yemek var…Kurtarmıyor abla, bak inan zararına satıyorum… Lotodan para çıksın, şerefsizim yarısını Kızılay’a yarısını da Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlarım… Ay  şekerim  senin mutluluğum benim mutluluğum demek…Formu doldurun biz sizi ararız…

Devlet yöneticileri yalanları

Failleri en kısa zamanda yakalanacak… Benim işçim, benim köylüm, benim memurum…Sözün bittiği yerdeyiz…Devletimiz teröristlere göz açtırmayacak…Devletimiz büyüktür…Bize oy veren vermeyen herkesi seviyoruz ve kucaklıyoruz…Hepimiz kardeşiz…Bizim için ülkemizin doğusu da bir batısı da bir…Ülkemizde yaşayan herkes birinci sınıf vatandaştır…Biz demokrasinin bekçileriyiz…Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz…Biz iktidara gelince Müslüman oldunuz… Biz iktidar olana kadar kimse camiye gidemiyordu…İspatlarsanız istifa ederim…Şu kardeşinize yetkiyi verin bakın ekonomi nasıl uçuyor…

Atatürk ilke ve inkılaplarını bir an önce  yok etmek için gece gündüz sinsice plan yapanların yalanı : şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakat tan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

Unutmasınlar! Yukarıdaki yemini edenler  Atatürk ülke ve inkılaplarını yok etmek istedikleri anda, hukukun üstünlüğünü tanımadıkları anda, milletin bölünmez bütünlüğüne göz koydukları anda  yemin metnine göre namussuz ve şerefsiz durumuna düşecekler!!!

 

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