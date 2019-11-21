HTBB Antalya Gezisi (II)

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İlk yazımdan sonra kaldığım yerden devam edeyim. Ertesi günün07.11.2019 tarihinde ilk programı üniversitedeydi. Biraz bu konuya değinmek istiyorum. Antalya Bilim Üniversitesi Kampüsü’ne gittik. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek biz HTBB üyesi gazetecileri üniversitenin senato odasında ağırladı. Rektör Yüksek dışında, Rektör Vekili Prof. Dr. Hamza Kandur, Prof. Dr. Harun Gümrükçü, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bike Kocaoğlu, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Uyarda bizi ağarlayanlar arasındaydılar.

İdari birimlerden Erasmus Kurum Koordinatörü Sn. Yağmur Yazgı KAYA ve Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Yöneticisi Sn. Nergis KAHRAMAN da yabancı öğrencilerle birlikte hazır bulundular. Toplantıda, üniversite rektörü Sn. İsmail YÜKSEK, uluslararasılaşmaya ve yabancı öğrencilerin daha fazla tercih edebileceği bir üniversite olma yolunda yapmış oldukları ve yapacakları çalışmalardan ve verilen önemden bahsetti.

Kendi kendime oldukça akademik bir karşılama diye düşündüm. Hepimiz tek tek kendimizi tanıttık. Akabinde rektör ve yardımcısı açılış konuşması yaptılar. Üniversiteyi tanıtıp anlattılar. 2010 yılında kurulan İngilizce eğitimin verildiği üniversite üçüncü dönem mezunlarını veriyor. Dünyanın dört bir yanından katılımın olduğunu ve 3984 öğrencinin yerleşkede eğitim gördüğünü aktardı. Rektör uluslararasılaşmaya ve yabancı öğrencilerin daha fazla tercih edebileceği bir üniversite olma yolunda yapmış oldukları ve yapacakları çalışmalardan ve verilen önemden bahsetti.İdari birimlerden Erasmus Kurum Koordinatörü Sn. Yağmur Yazgı KAYA ve Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Yöneticisi Sn. Nergis KAHRAMAN da yabancı öğrencilerle birlikte toplantıda hazır bulundular. Hazır bulunan öğrenciler arasında söz alan konuşmacılar neden Antalya Bilim Üniversitesi’ni tercih ettiklerini anlattılar.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamza KANDUR ise, yapılan çalışmaları ve üniversiteyi tanıtım hakkında bir sunumu gerçekleştirdi. Bu sunumda kurumun tarihçesi anlatıldı, mütevelli heyet kadrosu ve yöneticileri tanıtıldı. Üniversite bünyesinde aşağıda yer alan lisans, ön-lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte açılması beklenen yeni bölümlere sunumda yer verildi. Ayrıca üniversitenin toplam ve yabancı öğrenci sayısından da bahsederek onların sayılarının yıllara oranla artan sayı da istatistiki olarak da belirti. Sunumdaki bilgilere göre, Antalya Bilim Üniversitesi kurulduğundan beri toplamda 75 farklı ülkeden öğrenci kabul etmiş. Mezun olan öğrencilerden sonra ise, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılında mevcut öğrencilerin ülke çeşitliliği 64 ülke olarak belirtildi. Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Yetkilisi Sn. Nergis KAHRAMAN ise toplantıda uluslararası öğrencilerin, üniversite kabul ölçütleri ve kayıt koşulları hakkında bilgi verdi ve uluslararası öğrenciler ile gazeteci heyetini tanıştırıldı.

Toplantıya katılan Erasmus Kurum Koordinatörü YağmurYazgı KAYA ise, Erasmus Programını tanıttı, öğrencilerin bu programdan nasıl yararlanacağını ve ölçütlerin neler olduğunu anlattı, gazetecilerin sormuş olduğu soruları cevaplayarak gelen bazı Erasmus öğrencilerini de toplantıya katılan ekibe kendilerini tanıştırdı. Almanya’nın, Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerin en çok gitmek istedikleri ülke olduğunu, aynı zamanda da Almanya üniversitelerinden de yüksek sayıda Erasmus öğrencisi beklediklerini belirtti. Yağmur Yazgı KAYA, gazeteci heyeti ile Erasmus programı hakkında bilgiler paylaştı. 15 Farklı ülke ile Erasmus anlaşmalarının olduğunu ve her geçen gün artmaya devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Harun Gümrükçü ise Antalya Bilim Üniversitesi’nin Alman Kurumları tarafından da tanındığının altını çizdi ve ABÜ’den alınan belgelerin Almanya’da da sorunsuz olarak kabul edildiğini söyledi. Hamburg Belediye Sarayı’nın hemen solunda bulunan akredite merkezinde sıralanan üniversiteler arasında ABÜ’nün de olduğunun altını çizdi. Ayrıca, Alman vatandaşı olan Türk kökenli arkadaşların ABÜ’ye eğitim için geldiklerinde masraflarının Almanya tarafından karşılanacağını ve yine Almanya koşullarına uygun olaraktan kendilerine burs verileceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin güncel politikası hakkında İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Uyar konuşma yaptı.

Antalya turizmin gelişimi hakkında ise, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bike Kocaoğlu bir sunum yaptı. Prof. Dr. Harun Gümrükçü ise “Türkiye’den Avrupa’ya bakış” konulu bir sunum yaptı.Prof. Dr. Harun Gümrükçü Antalya Bilim Üniversitesi’nin Alman Kurumları tarafından da tanındığının altını çizdi ve ABÜ’den alınan belgelerin Almanya’da da sorunsuz olarak kabul edildiğini söyledi. Hamburg Belediye Sarayı’nın hemen solunda bulunan akredite merkezinde sıralanan üniversiteler arasında ABÜ’nün de olduğunun altını çizdi. Ayrıca, Alman vatandaşı olan Türk kökenli arkadaşların ABÜ’ye eğitim için geldiklerinde masraflarının Almanya tarafından karşılanacağını ve yine Almanya koşullarına uygun olaraktan kendilerine burs verileceğine dikkat çekti.

Daha sonra devreye girip söz alan HTBB Başkanı Mehmet Atak 24 kişilik meslektaşlarından oluşan bir grupla Antalya’ya geldiklerini ifade ederek, bu ziyaretin gerçekleşmesinde özel çaba harcayıp emeği geçen, Prof. Dr. Harun Gümrükçü’ye ve Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek’e teşekkür ederek basın kuruluşumuzu, başlangıçtan günümüze kadar olan bazı faaliyetlerini anlatıp genel çalışmalarımız hakkında bilgiler aktardı.Ayrıca HTBB Başkanı Mehmet Atak, bizleri ve geziyi destekledikleri içinProf. Dr. Harun Gümrükçü, Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamza Kandur’a teşekkür etti. Bunun yanısıra hatıra olarak da kurumumuzun logosununda yer aldığı Hamburg souvenir tabaklarını hediye etti. Daha sonra da kampüs gezildi.

Oldukça yoğun bir gündü. Ve bu daha günün ilk programıydı. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğim.

(Sürecek)