HTBB Antalya Gezisi (I)

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Hamburglu Gazeteciler (HTBB) olarak 06.11.2019-10.11.2019 tarihleri arasında Hamburg’dan Antalya’ya Hamburg, Lübeck ve Bremen’den toplam 24 üye gazeteci meslektaşımızla birlikte derneğimizin organize ettiği bir kültür ve tanıtım gezisi düzenlendi. Ziyaretçi heyetimiz Antalya Bilim Üniversitesi tarafından davet edildi. Gezinin gerçekleşmesinde yıllarca Hamburg’da yaşayan Prof. Dr. Harun Gümrükçü ve üniversitenin rektörüProf. Dr. İsmail Yüksek’in katkıları söz konusuydu.

Gezinin ilk günü 03.30’da evdeki can dostlarımla vedalaşıp yola koyuldum. Gecenin o vakti trafik yoktu, havaalanına kısa sürede geldik. Bagajımı verdim, arkadaşlarımız da birer birer gelmeye başladılar. Organize birz karışıktı, kararlaştırılan buluşma yeri, birlikte bagaj verme gibi durumlar pek de hoşnut edici değildi. Keşke hep birlikte belirli bir saate ve yerde kararlaştırıp buluşsak, bagajlarımızı versek, sohbet edip rahatça fotoğraf çekilseydik.

Beni bir sürpriz bekliyordu. THY bürosunda biletimi güncellerken Business Class’da VİP uçuşları için özel indirim yapabileceklerini söylediler. Ara ara yapıyorlarmış böylesi önerileri. Ben de hem sakin kafayla yorulmadan giderim, hem de kafamdaö gezi için bir ön hazırlık yaparım düşüncesiyle hayır demedim. Çocuklar gibi şen ve heyecanlı olduğumuz gözden kaçmıyordu.

Yerlerimizı aldık, diğer yolcuları dahası uçağın bir an önce dolmasını ve hareket etmemizi beklemeye başladık. Neyde ki 15 dakikalık gecikme ile 06.35’de havalanabildik. Uçuşumuz ve hostesler bence harikaydılar. Oldukça misafirperver ve dost canlısıydılar. İnişte de karşılaştığımız hizmet farklı değildi.İstanbul’dan aktarma olduk, kafilemiz yeni katılımlarla büyüdü ve derken 13.30’da İstanbul’dan Antalya’ya tıka basa dolu uçağımız hareket etti.

Antalya Business Class yolcuları çevrelerine soğuk ve gariplik yayıyorlardı. Hem oldukça kalabalıktık, hem de her türlü sıcak ve arkadaşça bakışlardan yoksunduk. İnsanların bencillikleri ve iticilikleri adeta yüzlerinden okunuyordu. Tabi kendi kendime yadırgadım bazı durumları. Hem Türkiye’de ınsanlar mali krizden bahsediyorlarö ama o an oracıkta şahit olduğum yaşam tarzlarına bakıldığında en küçük krize dair bir ipucu göremedim ben. Oldukça lüks bir yaşam biçimi göze çarpıyordu.

Gariplik bizdeydi, karşılaştığım, göz göze geldiğim Avrupalılar gülümsüyor, etraflarına insancıl bir sıcaklık yayıyorlardı. Bizimkiler ise adeta buzdolabı gibi, dünayı kendileri yaratmış havasında şişinip kasılıyorlardı. Oldukça yadırgadığımı belirtmeliyim.

Nihayet indik, kalacağımız Başaran Business Hotel & SPA’ya geldik. Girişler yapıldı, kısa bir dinlenmeden sonra tüm gezi programı boyunca bize refakat eden sayın Prof. Dr. Harun Gümrükçü ve asistanı Durmuş Dinç ile beraberdik. Prf. Dr. Gümrükçü aynı zamanda Hamburglu bir hemşerimiz. Uzun yıllar bu şehirde yaşadıktan sonra şimdi Antalya’da üniversite görevlisi bir akademisyen olarak çalışmalarını sürdürüyor.

“Türkiye’den Avrupa’ya Bakış” konulu konuşmasından sonra yemek yenildi ve istirahat edildi. Böylelikle gezi durağımızdaki ilk günü de harcamış olduk.

(Sürecek)