Müzeler

Ekleyen admin on Kas 7th, 2019 kategori : Yekta Güngör Özden. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Değerli nesnelerin, özellikle tarihsel niteliği olan yapıtlarla buluntuların korunup saklandığı ve sergilendiği düzenli alanları, ortamları içeren yerler müzelerdir. Dünyanın tanınmış müzeleri içinde ülkemizin müzeleri de yer almakta, geçmişin görkemli, çekici ve paha biçilmez yapıtlarıyla büyük ilgi çekmektedir. Toplumsal değerlerin önünde yer alan müzeler birer tarih hâzinesidir. Toplumsal bellektir. Değerlerin sergi alanıdır. Aslında dünya, her ülke, her kent doğal bir müzedir. Uygarlığın ve çağdaşlığın yansıma alanlarının özel evi olan müzeler turizm konusunda da büyük bir yer tutmaktadır. Türkiye’mizde de özgün yeri olan müzelerimiz ilgi odağı olarak, ulusal varlıklarımız içinde önemli konumunu sürdürmektedir.

Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gözetim, yönetim ve denetiminde olan müzeler yanında kimi yurttaşların özel müzeleri de bulunmaktadır. Bunlardan değişik bir yapısı olan “Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakffnın Ankara’da açtığı “Gökyay Vakfı Satranç Müzesi” değişik ortamıyla ilgi çekmekte, yurttaşların beğenisini almaktadır. 708 satranç takımı vardır.

4 Ekim’de vakıf merkezinde yapılan bir törenle Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü onuruna Büyükelçi Hazar İbrahim, vakfın kurucusu Akın GÖKYAY’a özel olarak yaptırılan bir satranç takımı armağan etti.

Azerbaycan kültürüne ait özellikler sergileyen satranç takımı etkileyici ahşap işçiliğiyle davetlilerin büyük beğenisini topladı. Ankara iş ve sanat dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği etkinlikte Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade etkileyici bir piyano resitali verdi.

AzerbaycanlI Satranç Ustası Grand MasterZaur Memedov’un da Gökyay Vakfı Satranç Kulübü oyuncularıyla spontane bir gösteri maçı gerçekleştirdiği akşamda, satranca olan özel ilgisiyle bilinen Büyükelçileri Hazar İbrahim de Gökyay Vakfı Spor Kulübü oyuncularıyla sohbet ederek kısa bir maç yaptı.

Eski Ankara’nın tarihi dokusunu yansıtan geleneksel Ankara evi mimarisindeki bu benzersiz müze, Akın GÖKYAY’ın 1975 yılından bu yana biriktirdiği eşsiz satranç takımlarına ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından 2017 yılında “En İyi Müze Ödülü” alan Gökyay Satranç Müzesi’nde Tasarım, Çocuk, Savaş ve Barış, Ülkeler ve Medeniyetler olarak 4 ayrı tema altında, 110 ülkeden 708 adet satranç takımı sergileniyor. Koleksiyonda Çanakkale Zaferinden 11 Eylül saldırısına, Roma- Mısır savaşlarından Napolyon seferlerine, Hindistan’ın renkli kültüründen Uzak Doğu’nun mistik dünyasına tüm ülkelerin tarihi ve kültürel değerlerinden izlere de yer verilmiş. Çocuk teması altında Şirinler, Starvvars, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Alice Harikalar Diyarında, Red Kitt gibi sevilen kahramanların olduğu takımlar sergilenirken tasarım bölümünde fildişinden ahşaba, camdan porselene, balık kemiğinden mermere uzanan geniş bir malzeme ve tasarım çeşitliliğinde takımlar yer alıyor.

Açıldığı günden bu yana satranç sporunun gelişmesi ve yaygınlaşmasında etkin rol oynamasının yanı sıra klasik müzik konserleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve satranç eğitimleri gibi çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi kültürel bir yolculuğa çıkmak için pazartesi günleri dışında her gün 10:00- 18:00 saatleri arasında gezilebilmektedir. Bir kültür, eğitim ve spor ortamıdır.

 

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