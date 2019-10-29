Futbol takımımız deplasmanda kayıp

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, ligin son sırasında olan ve henüz puanı bulunmayan Mucur Yabanlıspor’a mağlup oldu.

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Kırşehir deplasmanında umduğunu bulamayan sarı siyahlı ekip, evine puansız döndü.

Ligde henüz puanı bulunmayan ve ligin son sarısında yer alan Mucur Yabanlıspor, ligdeki ilk puanını ve galibiyetini Sorgun Belediyespor karşısında aldı.

Sarı siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyet ile 10 puanda kalırken, ev sahibi takım Kırşehir temsilcisi Mucur Yabanlıspor ile ligdeki ilk üç puanını alarak 5 hafta sonra kötü gidişatlarına dur dediler.

Kırşehir’de oynanan müsabakada Sorgun Belediyespor özellikle ilk yarıda ele geçirdiği 4-5 net pozisyondan yararlanadı.

Maçın ikinci yarısı da Sorgun Belediyespor’un üstünlüğü ile sürerken, ev sahibi ekip Mucur Yabanlıspor 55’inci dakikada Mert Ünal’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu dakikadan itibaren Sorgun Belediyespor rakip kalede gol arasa da aradığı golü bulamayınca 90 dakika sonrasında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Aldığı bu yenilgi ile takımımız 3. Sıradaki yerinden gerileyip 5. Sıraya inerken, Mucur Yabanlıspor ise bir basamak yukarı çıkarak sondan ikinci sıraya yerleşti.

Sorgun Belediyespor yöneticilerinden Osman Arslan Kırşehir deplasmanında üstün oynamalarına rağmen bir türlü aradıkları gdlü bulamadıklarını, ev sahibi takımın ise bir kez gelip yakaladığı gol pozisyonunu iyi değerlendirdiğini söyledi.

Arslan, önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Talasgücü Belediyespor maçında bu kötü sonucu telafi etmeye çalışacaklarını belirtti. OĞUZHAN SAYDAM)