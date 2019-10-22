Sokak hayvanları İl Koordinasyon Kurulu gündeminde

Ekleyen admin on Eki 22nd, 2019 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Spread the love

Yozgat Valiliği tarafından son yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, sokak hayvanları da gündeme alındı.

Toplantıya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan, Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği kurucusu Ayşe Akbaş; Vali Çakır’ın, dernek temsilcileri ve Belediye başkanlarından konuyla ilgili istişare toplantıları yapmalarını istediğini, Özel idarenin de bu konuda çalışma başlatması talimatını verdiğini kaydetti.

Toplantıda konuşan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in gönüllülerin belediyeleri bu konuda cesaretlendirmesi ve teşvik etmesi gerektiğini, eksiklerin birlikte düzeltilebileceğini vurguladığını dile getiren Akbaş, Yozgat ili ve Sorgun ilçesinde sokak hayvanları için bir bakım evi olduğunu, burada tedavi ve kısırlaştırma yapıldığını ama Yozgat’ın diğer ilçe, belde ve köylerinde herhangi bir çalışmanın olmamasının popülasyonu artırdığını ifade etti.

Çoğalan hayvanlardan rahatsız olan vatandaşların sıklıkla Sorgun’a ve Yozgat’a hayvanları toplayıp bıraktıklarını söyleyen Akbaş “Belli bir kapasite ve bütçeye sahip olan Yozgat ve Sorgun hayvan barınağı bırakılan hayvanlar nedeniyle zor durumda kalıyor. Hayvan Hakları Kanunu çerçevesinde her belediyenin kendi sınırlarındaki sokak hayvanlarını tedavi etmesi, kısırlaştırması, yemek ve su ihtiyacını karşılaması gerekir. Aksi taktirde yapılan çalışmalar sonuç bulmayacak ve başarıya ulaşılamayacaktır” dedi.

İçine bir kaç kulübe koymak ve etrafının tel örgüyle çevirmenin de hayvanlar için bir hizmet olmadığını, aksine içerde hapis kalan hayvanların aç kalabileceği ve bir birine ciddi zararlar verebileceği den de bahseden Akbaş şunları kaydetti:

“Sorgun’da belediyenin gönüllüler ile ortak çalışmalar yürütüyor ve bu bizleri çok memnun ediyor. Şimdi ilçemize bir de Veterinerlik Fakültesi açıldı. Ancak fakültemizde özellikle röntgen cihazı olmak üzere bir çok tıbbi cihaz bulunmuyor. Bunların en kısa zamanda tedarik edilmesi çok iyi olacaktır. Bunların giderilmesi durumunda trafik kazası geçiren hayvanların maddi maliyeti de düşecektir.” (ŞAHİN ÖZMEN)

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler