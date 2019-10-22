Sokak hayvanları İl Koordinasyon Kurulu gündeminde

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Yozgat Valiliği tarafından son yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, sokak hayvanları da gündeme alındı.

Toplantıya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan, Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği kurucusu Ayşe Akbaş; Vali Çakır’ın, dernek temsilcileri ve Belediye başkanlarından konuyla ilgili istişare toplantıları yapmalarını istediğini, Özel idarenin de bu konuda çalışma başlatması talimatını verdiğini kaydetti.

Toplantıda konuşan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in gönüllülerin belediyeleri bu konuda cesaretlendirmesi ve teşvik etmesi gerektiğini, eksiklerin birlikte düzeltilebileceğini vurguladığını dile getiren Akbaş, Yozgat ili ve Sorgun ilçesinde sokak hayvanları için bir bakım evi olduğunu, burada tedavi ve kısırlaştırma yapıldığını ama Yozgat’ın diğer ilçe, belde ve köylerinde herhangi bir çalışmanın olmamasının popülasyonu artırdığını ifade etti.

Çoğalan hayvanlardan rahatsız olan vatandaşların sıklıkla Sorgun’a ve Yozgat’a hayvanları toplayıp bıraktıklarını söyleyen Akbaş “Belli bir kapasite ve bütçeye sahip olan Yozgat ve Sorgun hayvan barınağı bırakılan hayvanlar nedeniyle zor durumda kalıyor. Hayvan Hakları Kanunu çerçevesinde her belediyenin kendi sınırlarındaki sokak hayvanlarını tedavi etmesi, kısırlaştırması, yemek ve su ihtiyacını karşılaması gerekir. Aksi taktirde yapılan çalışmalar sonuç bulmayacak ve başarıya ulaşılamayacaktır” dedi.

İçine bir kaç kulübe koymak ve etrafının tel örgüyle çevirmenin de hayvanlar için bir hizmet olmadığını, aksine içerde hapis kalan hayvanların aç kalabileceği ve bir birine ciddi zararlar verebileceği den de bahseden Akbaş şunları kaydetti:

“Sorgun’da belediyenin gönüllüler ile ortak çalışmalar yürütüyor ve bu bizleri çok memnun ediyor. Şimdi ilçemize bir de Veterinerlik Fakültesi açıldı. Ancak fakültemizde özellikle röntgen cihazı olmak üzere bir çok tıbbi cihaz bulunmuyor. Bunların en kısa zamanda tedarik edilmesi çok iyi olacaktır. Bunların giderilmesi durumunda trafik kazası geçiren hayvanların maddi maliyeti de düşecektir.” (ŞAHİN ÖZMEN)