Sadece 4 Ekim’de değil yılda 365 gün bizi unutmayın….

Ekleyen admin on Eki 9th, 2019 kategori : Esma Arslan. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Yaz dostum bunu da yaz!!!

4 Ekim Dünya Hayvan hakları günü sözlerde ve askılarda kalmaması dileğimle…

Ben ne zaman kötü oldum! Yoksa hep kötüydüm de haberim mi olmadı?

Hayatın cilvesi olmalı,

12 saat çalış, 5 saat uyu, geriye kalıyor yedi saat. Koskoca yedi saat, bu zaman içerisinde neler yapılmaz ki!.

Roman yaz, kendini yaz, sevdiklerini yaz, sevmediklerini yaz, bu yetmedi!. Sokak canlarını kimsesizliklerini, hastalıklarını, açlıklarını, savunmasızlıklarını yaz!. Edilen tacizleri tecavüzleri, bazı sadist serserilerin zevki için dövüştürülen köpeklerimizi yaz, hatta eğitimde kullandıkları sokaktaki sahipsiz çocuklarımızı yem olarak verdiklerini yaz, köpeklerin sırtından geçinen şerefsizleri yaz, hayvanlarımızı zehirleyen katleden namussuzları yaz, Hayvan haklarını korumak için kurulan federasyonları dernekleri yaz, ve bu canların kurtulması için çırpınan vijdanlı insanları yaz yazki vijdansızlara örnek olsunlar. Evet 7 saat çok uzun bir zaman yeterki SEN iste, bu zaman içerisinde Roman da yazarsın DEVRİM DE olur !. ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN…

4 Ekim Dünya Hayvanları koruma günü…

Sözde ve askılarda kalmaması dileğiyle..

Yaz dostum bunu da yaz…

 

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