TÜRKÇEYİ KİRLETENLER AZALIYOR MU?

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Bir okurum aradı, soruyor:

“-Son zamanlarda 06/ DAN köşenizde yayınlanan yazılar azaldı. Türkçe’yi kirletenlerde mi azaldı?”

Şimdi bu uyarı üzerine bu yazımı kaleme aldım, anlatayım diyorum.

Evet son zamanlarda işlerim nedeniyle her Pazar günü yazı yazmaz oldum. Ama bu, yazmayacağım anlamına gelmez.

Türkçe’ yi kirletenler azaldı mı, sorunuza gelince, kalem elime geldi, yazmalısın dedi. Bu nedenle yazıyorum.

Türkçe’ yi kirletenler azalmadı, çığ gibi artıyor. Bu yazımda iki alana yer vereceğim.

1.-İşyerimin karşısında bir bayan berberi (kuaför-Fransızca’ dan )var. oraya gelen bayanlar, o iş yerine sığmıyorlar, kapıya çıkıp, bizim kapının önünde cep telefonlarıyla ( belinde de biri asılı ) konuşuyorlar.kişiliğini kazanamamış bu sayın bayanın konuşmasından kesimler alıyorum. bazılarını da kendime olan saygımdan dolayı yazamıyorum.

“-Ha sen misin? Kısa kes. Tamam. He, ya, tamam.”

2. Türkçe’ yi kirletenler yalnız bayanlar, , baylar değil. TEVE (Ti-Vi uydurması ) ler , gazeteler de yarışıyorlar.

TEVE’ lerde sunucuların Türkçe’ yi çok güzel kullanmaları gerekir/ ama sözcükleri yanlış söylüyorlar; uzatmaları, kısaltmaları yapamıyorlar, biraz da içtenlik katalım derken konuşmaları sulandırıyorlar.

Gazetelere şöyle bir göz atın; Türkçe olmayan sözcüklerle ekler veriyorlar,. O gazetelerin yazarları da yazılarında Türkçe olmayan sözcüklerden vazgeçmiyorlar.

* * *

Şimdi bu durumu size soruyorum:

-Türkçe’ yi kirletenler azaldı da, ben mi havanda su dövüyorum?

* * *

Kendilerine saygı duyabilenler çoğaldıkça Türkçe’ miz de rayına oturur, boyundurukları da kırar.

Bu da böyle bilinsin dileğiyle!