TÜRKÇEYİ KİRLETENLER AZALIYOR MU?

Ekleyen admin on Eyl 27th, 2019 kategori : Salim Savcı. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Spread the love

Bir okurum aradı, soruyor:

“-Son zamanlarda 06/ DAN köşenizde yayınlanan yazılar azaldı. Türkçe’yi kirletenlerde mi azaldı?

Şimdi bu uyarı üzerine  bu yazımı kaleme aldım, anlatayım diyorum.

Evet son zamanlarda  işlerim nedeniyle  her Pazar günü yazı yazmaz oldum. Ama bu, yazmayacağım anlamına gelmez.

Türkçe’ yi kirletenler azaldı mı,  sorunuza gelince, kalem elime geldi, yazmalısın dedi.  Bu nedenle yazıyorum.

Türkçe’ yi kirletenler azalmadı, çığ gibi artıyor. Bu yazımda iki alana yer vereceğim.

1.-İşyerimin karşısında bir bayan berberi (kuaför-Fransızca’ dan )var. oraya gelen bayanlar, o iş yerine sığmıyorlar, kapıya çıkıp, bizim kapının önünde cep telefonlarıyla  ( belinde de biri asılı )  konuşuyorlar.kişiliğini kazanamamış bu  sayın bayanın  konuşmasından  kesimler alıyorum.  bazılarını da kendime olan saygımdan dolayı yazamıyorum.

“-Ha sen misin? Kısa kes. Tamam. He, ya, tamam.”

2. Türkçe’ yi kirletenler  yalnız bayanlar, , baylar değil. TEVE (Ti-Vi uydurması ) ler , gazeteler de  yarışıyorlar.

TEVE’ lerde sunucuların Türkçe’ yi  çok güzel kullanmaları  gerekir/ ama  sözcükleri yanlış söylüyorlar; uzatmaları, kısaltmaları  yapamıyorlar, biraz da içtenlik katalım derken konuşmaları sulandırıyorlar.

Gazetelere şöyle bir göz atın; Türkçe olmayan sözcüklerle ekler veriyorlar,. O gazetelerin  yazarları da  yazılarında Türkçe olmayan sözcüklerden vazgeçmiyorlar.

*             *             *

Şimdi bu durumu size soruyorum:

-Türkçe’ yi kirletenler azaldı da, ben mi havanda su dövüyorum?

*             *             *

Kendilerine saygı duyabilenler çoğaldıkça Türkçe’ miz de  rayına oturur, boyundurukları da kırar.

Bu da böyle bilinsin dileğiyle!

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler