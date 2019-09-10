Matematik ve fen bilgisi öğretmenleri çalıştayı yapıldı

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YOZGAT– Yozgat’ın Sorgun ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından matematik ve fen öğretmenleri çalıştayı düzenlendi.

Sorgun Meslek Yüksek Okulu’nda Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata öncülülüğünde düzenlenen çalıştaya, Aksaray Üniversitesinden Dr. Hasan Özcan ile Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Laboratuarı Başkanı Prof.Dr. Gültekin Çakmakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, ilçede görev yapan fen bilgisi ve matematik öğretmenleri katıldı.

Çalıştay sonrası bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci,

matematik alanında ön yargıları ve kaygıları yıkmak adına çalışmalar yaptıklarını dile getirerek “Öğretmenler değişimin anahtarıdır. Öğretmen isterse değişim gerçekleşir. Bunun için böyle bir proje başlattık.Ben buradan çalıştayımıza iş birliği yaparak katkı sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Matematik ve fen bilgisi öğretiminin, bilişsel alan ve duyuşsal alan konusunun ele alındığı çalıştayda değerleri tanımlayarak değerler öğretiminin önemi, matematik ve fen bilgisi eğitiminde kalitenin artırılması konuları ele alındı.