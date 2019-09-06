Hemen hemen her köşe yazısında, Fetonun ipliğini pazara çıkartan, kıymetli ağabeyim Emin ÇÖLAŞAN Fetoculukdan yargılanıyor!…Kardeşim Saygı Öztürk’le, savunmayı dinliyoruz…(04.Eylül.2019-Ankara)
Ekleyen admin on Eyl 6th, 2019 kategori : Salim Taşçı. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin
Hemen hemen her köşe yazısında, Fetonun ipliğini pazara çıkartan, kıymetli ağabeyim Emin ÇÖLAŞAN Fetoculukdan yargılanıyor!…Kardeşim Saygı Öztürk’le, savunmayı dinliyoruz…(04.Eylül.2019-Ankara)