Kimi durumlar

Ekleyen admin on Ağu 6th, 2019 kategori : Yekta Güngör Özden. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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Toplum yaşamının ışıklı, gölgeli ve karanlık yanları olması doğaldır. Ancak, zamanın ve ortamın bu doğal yapılarını herkes kendisi için geçerli kılar. İyi kullandığımız zaman ışıklı, kötü kullandığımız zaman karanlıktır. Özellikle siyasal amaçlarla, nedenlerle ve çoğunlukla ilkellikle zamanı boşa geçirmekten öte, kötü geçirdiğimizi bilmeliyiz. Ortak ve ulusal varlıklarımızı, değerlerimizi partizanlıkla, çıkarcılıkla yıpratıp yıkmakta, kişisel güdülerimizle kusurlarımıza ağırlık ve öncelik vererek yitiklere neden olmaktayız.

Anayasal yansızlığını (mad.103), ulusal birliği temsil yükümlülüğünü (mad. 104) hiçe sayarak partizanlığın en koyu durumlarını sergileyen Bay RTE, diktayı anımsatan tek adam yönetimiyle rejimin niteliğini eylemli olarak değiştirmiştir. Zamanı, koşulları, durumu, ortamı, olanakları, karşıtlık ve yoksunluklarla tüm güçlükleri gözardı ederek cumhuriyetin kuruluşunu, ilk yıllarını ve kurucularını eleştirmeyi sürdürmektedir. Partisinin toplantılarında açık ve dolaylı sözlerle bu tutumu izlenmektedir. Ama Demokrat Parti dönemine olumsuz bir değinmesi yoktur. Sanırız taban, çevre, bağ aynı.

Eğitim Bakanlığı, haremlik selâmlık olarak plânlanan ve dinsel söyleşiler yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplarına ücretsiz öğrenci göndermekle eleştiriliyor. Dinsel öğretime verdiği ağırlıkla tepkilere neden olan Bakanlığın çağın neresinde olduğu tartışılıyor. Tarikat kamplarıyla öğrencilere tatil iyilik değildir.

Jandarma Genel Komutanlığı girişine yeniden konulan heykelin bu kez Atatürk’süz ve Bayrak’sız olması da kınanıyor.

ABD’nde 28 ay hapis yatan Halkbank önceki genel müdür yardımcısı Hakan ATILLA’ ya RTE’ın ilgisi ve sıcak çağrısı sahiplenme sözleri de ilgiyle karşılanmıştır.

Merkez Bankası’nın yeni uygulamasıyla ekonomik sorunlar ilgi odağındadır. Suriye sorunu da önemini korumaktadır. Önümüzdeki günler bakalım iç durumlar, dış ilişkiler ne olacak?

 

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