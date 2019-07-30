AFİŞLER TANIDIK GELDİ Mİ?

Spread the love













Hitler’in Propaganda Bakanı Joseph Göbbels ne demiş bakalım;

“Bir şeyi ne kadar uzun tekrarlarsanız, sonunda insanlar bu yalana inanır. Hıristiyanlığın bu kadar etkili olmasının sebebi 2000 yıldır aynı şeyi söylüyor olmasıdır. Bu yalanı ne kadar uzun süre sürdürebileceğiniz ise kitleleri bu yalanın ekonomik siyasi ya da askeri sonuçlarından ne kadar süreyle koruyabileceğinize bağlıdır. Bu noktada da devlet gerçeğin yayılmamasını sağlamak zorundadır, çünkü gerçekler yalanın can düşmanıdır; bu bakış açısını genişleterek şunu söyleyebiliriz: Gerçek devletin en büyük düşmanıdır.“

„Başarı önemli bir şeydir. Yaymaca ortalama zekalıların konusu değildir, daha çok uygulayıcılarının konusudur. Sevimli veya teorik olarak doğru olması beklenmez. Harika, estetik olarak şık ya da kadınları ağlatan konuşmalar yapmayı önemsemem. Politik konuşmanın amacı, insanları düşündüğümüzün doğru olduğuna ikna etmektir. Taşrada Berlin’den başka konuşurum ve Bayreuth’ta konuştuğumda, Pharus Hall’da söylediğimden farklı şeyler söylerim. Bu pratik meselesidir, teori değil. Bir kaç saman kafalının hareketi olmak istemeyiz, fakat daha çok, geniş kitleleri fetheden bir hareket olmak isteriz. Yaymaca popüler olmalıdır, entelektüel olarak hoşa giden değil. Entelektüel gerçeği ortaya çıkarmak yaymacanın görevi değildir.“

-„Asla kendinden başka bir seçeneğe hareket alanı bırakma.“

-„Asla kabahat üstlenme.“

-„Hatalı olduğunu veya yanlış yaptığını asla kabul etme.“

-„Bir yalanı yeteri sıklıkla tekrarlarsan, halk eninde sonunda ona inanır.“

-„Halkı her zaman ateşle. Asla soğumasına izin verme.“

-„Asla rakibinin üstün bir yanı olduğunu kabul etme.“

-„Sadece bir rakibine odaklan ve kötü giden herşeyin suçunu onun üzerine yık.“

-„Halk büyük yalanlara, küçük yalanlara göre daha çabuk inanır.“

Hitler’in 1934 Yılı Seçim Afişleri!

1-Tek Halk Tek Devlet Tek Lider Tek Evet!

2- Tek Millet Tek Devlet Tek Lider Büyük Almanya!

3- Liderimiz Adolf Hitler Sigara ve İçki İçmez!

4- Bu Köprü İnşaatını Adolf Hitler’e Borçuluyuz!

5- Adolf Hitler’in Yolları!

6- Hitler Avrupa’da Barış İçin Mücadele Ediyor!

7. Tanrı Bizimle!

8- Kimse Aç Kalmamalı Kimse Üşümemeli!

9- Führer Size 11,5 Milyon Metreküp Kömür Verdi, Siz de Ona Oyunuzu Verin!

10. Sen Almanya’sın!

Bu afişlere kanan halkın oy verdiği eli kanlı katil Hitler, bu insanlardan aldığı yetki ve güçle 2. Dünya savaşını başlattı ve milyonlarca günahsız insanın ölümüne sebep oldu! Yarın birinin daha çıkıp tarihi tekerrür ettirmeyeceğini kim söyleyebilir?