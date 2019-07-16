Millet Bahçesi için yeni yer önerisi

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YOZGAT – Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katkısı ve destekleri ile Sorgun’a kazandırılan Millet Bahçesi için yeni yer önerisinde bulunduklarını belirtti.

Türkiye’de kurulması planlanan 22 adet Millet Bahçesi’nin bir tanesinin Sorgun’a yapılmasının ilçe için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Ekinci “ Millet Bahçesi ile ilgili Yeni Çeltek Kömür İşletmesi yetkilileri ile 2-3 kez hem Ankara, hem de burada görüşme yaptık. Millet Bahçesi bildiğiniz gibi Yeni Çeltek Kömür İşletmesinin eski kömür havzası yerine yapılması planlanıyordu. Burası belediyeye ait olmadığı için bazı sorunlar çıkmış, gerek önceki belediye başkanımız zamanında ve gerekse benim dönemimde bu sorunları aşmak mümkün olmamıştı. Gerek Hükümet tarafı ve gerekse bu konu ile ilgilenen bakanlık görevlileri Millet Bahçesinin oraya yapılmasının uygun olmadığını söylüyorlar. Toplumdan bir şey saklamak yada kapalı kapılar arkasında bir şeyleri vatandaşla paylaşmamayı ben doğru bulmuyorum. Vatandaşın her şeyi bilmeye hakkı var. Millet bahçesinin bu güne kadar yapılamamasının tek sebebi Yeni Çeltek Kömür İşletmeleridir. Bizde Bakanlık yetkilileri ile görüşerek onlara başka bir alan gösterdik. Mükremin Göletinin çevresinin bu proje için çok uygun olduğunu belirttik. Bununla ilgili Sayın Valimize de talebimizi ilettik. Eğer onlarda uygun bulurlarsa, gerekli yazışmaları yapacağız. Buranın Millet Bahçesi olarak daha uygun olacağını düşünüyorum” dedi.

BEŞYÜZ KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Diğer yandan Başkan Ekinci iki hafta önce İstanbul’a yaptığı ziyarette, Sorgun’da faaliyetini yürütün bir tekstil firması yetkilileri ile görüştüğünü, ilçedeki faaliyet alanlarını daha da geliştirmeleri yönünde yetkililerden söz aldığını ifade etti.

Ekinci gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın İstanbul’da ki çalışmalarını yerinde incelediğini belirterek “Firmanın organize çalışmasını merak ettiğim için gittim. Gördüm ki çok profesyonel olarak çalışan bir firma. Yani tasarım ekibi ayrı, pazarlama ekibi ayrı, üretim ekibi ayrı. Hakikaten çok profesyonel çalışan bir firma. Bu çalışmaları gördükten sonra, onlara Sorgun’daki yatırım alanlarını genişletmeleri tavsiyesinde bulundum. Yatırımın önünü açma noktasında Belediye olarak her türlü desteği vereceğimizi ilettim. Kendileri daha sonra bizi ziyarete geldiler. Görüşmelerimiz sonunda ilk etapta 500 kişiyi istihdam sağlayacak bir proje hazırlamaya karar verdik. Ama bazı problemler ve planları var. Onlar eğer bu sorunları aşarsa 500 kişiye istihdam alanı açmış olacağız” dedi.