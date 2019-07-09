Asla!

Ekleyen admin on Tem 9th, 2019 kategori : Yekta Güngör Özden. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Spread the love

Kendi isteklerinin ve beklentilerinin gerçekleşmesi için her yolu geçerli sayanların düş kırıklığı daha ağır olur. AKP iktidarının başındaki Bay RTE anayasal konumunu ve yükümlülüğünü gözardı ederek, içtiği andı geçersiz kılan yanlı tutum ve davranışlarıyla, partizan çıkışları ve olumsuz örnek oluşturan siyasal ilişkileriyle yönetimde sarsıntılara neden olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri bu durumun kanıtı sayılacak çok belirgin bir siyasal uyarı, hatta tepkidir. Tüm çabalarına karşın AKP’nin seçimi yitirmesinin sorumlusu Bay RTE’dır.

Halkı “emir kulu” sanarak, kahve paketleri dağıtarak, mitinglerde çiçek atarak, kendilerinden olmayanlara ağır sözler ve benzetmelerle çatarak kazanacağını sanması büyük bir yanılgı ve aldanıştır. Sorumluluğu başkalarına yükleyerek ağır yenilginin hesabını kimi düzenlemelerle atlatmaya çalışması yadırganmamalıdır. Düzenleyip yönettiği, adayını saptayarak sahneye çıkardığı seçim, gerçekte onun yenilgisidir.

19 Mayıs 1919′un yıl dönümü etkinliği Ankara’dan kaçırılmış, Samsun’da sönük biçimde kutlanmış, Amasya Genelgesi’nin yıl dönümüne yaraşır önem verilmemiştir. ATATÜRK ve arkadaşları ile onların kazandırdıklarına karşı soğukluğu, konuşmaları bilinen RTE’nin Anıtkabir için sözleri de unutulmamıştır. Partizanlığının sınır tanımazlığı da eklenince kendisine inanmadığımı, güvenmediğimi bir kez daha yineliyorum. Siyasal ve ekonomik gidişi asla gerçekçi, yeterli bulmuyorum.

Kullandığı dil bir devlet yöneticisinin, memurunun, hele cumhurbaşkanının dili hiç değil. Ayrıştırıcı, saldırgan, çok yanlı ve çok sert. Önce kendisinin özen göstermesi gereken sıfatına hiç yakışmıyor, yükümlülükleriyle bağdaşmıyor. Ulusal varlığımızın temeli, özü, gücü ve açılımı olan cumhuriyetimizin seçkin ve eşsiz kurucularının açtıkları sonsuzluk yolunda onlara yaraşır olmanın çabalarıyla yürüyecek, koşacağız. Bu doğrultuda karşılaşılacak engeller demokratik yöntemler ve hukuk kurallarıyla aşılacak, ülkemizi ufkundaki Atatürk güneşi sonsuza değin aydınlatacaktır.

 

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler