Temizlik işçilerine yazlık giysi

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YOZGAT – Sorgun Belediyesi temizlik işçilerine yaz ayları nedeniyle daha rahat çalışabilmeleri için yazlık giysi alındı.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, hizmet noktasında temizliğe büyük önem verdiklerini belirterek, ”Yaz aylarının gelmesi ile işçilerimizin daha rahat çalışmaları ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmeleri için işçilerimize yazlık giysiler aldık. Tüm malzemelerimiz iş güvenliği kanununa uygun olarak temin edilmiştir. Sorgun Belediyesini temsil ettikleri için bize yakışır giysiler ile işlerini yapmalarını istiyoruz. İş disiplininden hiçbir zaman ayrılmadan tertemiz bir Sorgun için hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Hepinize hayırlı olsun” dedi. (MEHTAP DOĞAN)