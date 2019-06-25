Sel ve doludan zarar gören köylerde inceleme

Ekleyen admin on Haz 25th, 2019 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Yozgat merkeze bağlı Topçu, Gökçekışla ve Lök köyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy, İbrahimhacılı, Saatli ve Kızılyar köylerinde incelemelerde bulunan Valimiz Kadir Çakır, köy halkının sorunlarını dinledi.

Yozgat’ta dolu ve selden zarar gören köylerde ekili ve dikili alanlarda incelemelerde bulunan Vali Kadir Çakır, afet sonrası meydana gelen hasarları yerinde inceledi.

Vali Çakır’ın köylerde yaptığı incelemelerde, İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl AFAD Müdürü İbrahim İbiş, Meteoroloji Müdürü Veysel Çıplak, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ve diğer ilgili kurum müdürlerde yer aldı.

Yozgat’ta bir hafta boyunca hiç görülmedik bir şekilde yağmur yağdığını söyleyen Vali Kadir Çakır, sel ve doludan en fazla Lök köyünün etkilendiğini söyledi.

Yağmurun beraberinde su baskınlarını da getirdiğini belirten Vali Çakır, “Birçok köyümüzde de şiddetli şekilde dolu düşmüştür. Başta Lök köyümüz olmak üzere birçok köyümüzde ekili alanlarda büyük hasar meydana gelmiştir. Hasar tespitlerini hızla yapıyoruz ama aynı gün yağış meydana gelmesi dolayısıyla hasar tespitlerini yenilemek zorunda kalıyoruz. Köylerimizde mağduriyetler oluşmuş, bazı evlerimiz yıkılmıştır. AFAD ekiplerimiz birçok köyümüzde mağdur olan vatandaşlarımızı kurtarmıştır. Şuan itibariyle çok şükür can kaybımız yoktur. Maalesef bazı çiftçilerimizin hayvanları telef olmuştur. Bunlarla ilgili bütün çalışmalarımız devam etmektedir. Sigorta kapsamında olan araziler düşüldükten sonra diğer arazilerin tespiti yapılarak Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanlığımıza iletilecektir. Yine hasar olan evlerdeki hasar da AFAD’a iletilecektir. Köylülerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden saklasın” dedi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de, Yozgat’ta yaklaşık 70 bin dekar alanın doludan zarar gördüğünü ve çiftçinin mağdur olduğunu belirtti.

Vatandaşlar ziyaretlerinden ve ilgisinden dolayı Vali Çakır’a teşekkür etti.

 

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