Her eve bir elektrik santrali projesi

Ekleyen admin on Haz 19th, 2019 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

YOZGAT– Şehit Mustafa Tekgül Anadolu lisesi öğrencilerinden Halil Dalgıç, Fatih Özkaya ve Mehmet Can Ünsal, fizik öğretmenleri Serdar Şahin koordinatörlüğünde geliştirdikleri sistemle, yağmur ve atık sulardan elektrik enerjisi üreten aygıt yaptılar.

Geliştirilen aygıt ile ilgili Kaymakam Mustafa Altınpınar’a bilgi veren Fizik Öğretmeni Serdar Şahin

yapılan çalışmada 1 dakikada l0 litre atık su ile 18V AC gerilimli elektrik akımı elde edildiğini açıkladı

Şahin “Bu sonuçtan hareketle evlerde kullanılan atık su sayesinde belediyelerin ve evlerin atık su ile elektrik akımı elde edileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bunu 50 bin nüfuslu bir şehre uyarlarsak bir kişinin günlük ortalama su tüketimi 217 litredir. Toplamda atık su şebekesine dakikada 7 bin 534 litre atık akmaktadır. Bu su elektrik enerjisine çevrilirse 50 metre yükseklikten yaklaşık %80′lik verimle 150 kişinin elektrik ihtiyacı karşılayabilmektedir. Bu hesaplamalarda yağmur suyu ve atık su yoğunluğu hesaplanmamıştır. Bu sonuçlardan hareketle yeterli yükseltiye sahip olan belediyelerimizde ve yağış miktarı bol olan bölgelerde üretilen elektrik enerjisi miktarının artacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sayede belediyeler kendi elektrik enerjisini kendileri üretebilecekleri çıkarımına ulaşılmıştır” dedi.

Şahin, projenin önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilerek, ilgili mercilere sunulacağını sözlerine ekledi. (OĞUZHAN SAYDAM)

 

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