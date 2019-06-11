Umut ışığı

Ekleyen admin on Haz 11th, 2019 kategori : Yekta Güngör Özden. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuka tümüyle aykırı kararıyla yenilenmesi açmazına ilişkin iktidar kesimiyle yandaşlarının olumsuzluklar ve çirkinlikler içeren tutum ve davranışlarına karşın, mazbatası elinden alınan Ekrem İMAMOĞLU nun örnek ve büyük bir olgunlukla yürüttüğü çalışmaları, AKP’nin kararttığı ortamda bir umut ışığı olarak yürekleri serinletmektedir.

İktidar yandaşlarıyla iktidar yalakalığına soyunan değişik mesleklerde, özellikle medyada görev yapan, kimi kendini bilmezlerin amaçlı sorularına, kışkırtma, kızdırma çabalarına, yalanlarına, değişik saldırılarına karşın soğukkanlılığını, efendiliğini koruyarak yanıt verip gülüp geçmesi kişilik düzeyinin yüksekliğini gösteriyor. Gerçekten demokrasimiz için özlem duyulan bir aşamayı yansıtmaktadır.

Anlayış ve yanıtlama yeteneğiyle, güleryüzüyle seçmenlerin ilgisini çekmekte, kucaklanıp öpülmekte, övülmektedir. Kötü amaçlı ve sert tartışmalarla (polemikler) yıpratma oyunlarını geçersiz kılan olgun, dolgun ve anlamlı konuşmaları, kimseye saldırmaması, gerçeklerden ayrılmaması, tertemiz diliyle yurttaşların beğenisini toplamakta, daha büyük görevler için adından söz ettirmektedir. İktidar yanlılarının başını çektikleri siyasal çirkinliklerin hepsinden uzak, herkesi kucaklayan bir içtenlik ve sıcaklıkla, hukuk çiğnenerek alınan koltuğuna en yaraşır kişi olduğunu göstermektedir.

Sabırlı tutumu, dayanıklı kişiliği, efendiliğin tüm nitelikleriyle donanmış yapısı, ona bağlanan umutların haklılığının kanıtıdır.

Görevine yeniden gelmesi demokrasimiz ve yarınlarımız için bir güvence olacak, siyasal alandaki birçok aykırılık, çelişki ve kötülük, onun öncülük ettiği değişimle yerini aydınlığa, mutluluğa, esenliğe bırakacaktır. İktidar kulları ve köleleri insanlık ve demokrasi ne imiş görecekler. Demokrasi ve hukuka bağlılık ve özen, yenilenen seçimle güçlenecek, umut güneşi bulutlardan kurtulacak, seçmen istencine (iradesine) iktidarın göstermediği, gerçek dışı anlatımlarla saptırmaya çalıştığı saygı ve uyum yeniden egemen olacaktır. Keyfilik, başına buyrukluk, dayatma, andına ve yükümlülüğüne aykırı devlet başkanlığı tutumu halkın oylarıyla değerlendirilecek, aykırılık ve çelişkiler sona ererek başka yenilik ve düzelmelerin yolları açılacaktır.

Çok kimseyi uyandırdı, coşturdu, koşturdu. Birlik ve dayanışmayı sağlamakla kalmadı, sevinç

ve mutluluk kazandırdı, iyi ki varsın IMAMOGLU!

 

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