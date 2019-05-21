YOZGAT – 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl dönümü Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Günün ilk töreni Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı yanında bulunan Atatürk anıtı önünde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk konuldu.

İkinci tören ise Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Buradaki törende Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Levent Tunçer günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü minik jimnastikçilerinin, Sorgun Belediyespor Tekvando Takımının, Yavuz Selim ortaokulu step aerobik, Yeşilyurt ilkokulu öğrencilerinin folklor gösterileriyle devam eden program, voleybol turnuvasında dereceye giren takılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Kaymamak Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Gezer, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Levent Tunçer, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. (OĞUZHAN SAYDAM)