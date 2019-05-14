Meslek seçimi ve kariyer planlama eğitimi

Ekleyen admin on May 14th, 2019 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

YOZGAT – Sorgun’da Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile İş-Kur işbirliğinde “Meslek seçimi ve kariyer planlama eğitimi” düzenlendi.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen eğitime konuşmacı olarak MÜSİAD Yönetim Kuruyu Üyesi Cenker Doğan, Bozok Üniversitesi Teknopark Müdür Yardımcısı Dilara Demir, yüksek lisans öğrencisi Hülya İpek, İş ve Meslek Danışmanları Zehra Karcı, Abdullah Abdulkadir Karaduman katıldı.

Lise 11. Sınıf öğrencilerine yönelik verilen eğitimde konuşan MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cenker Doğan, meslek hayatında yaşadığı zorlukları ve başarı öyküsünü anlattı.

Bozok Üniversitesi Teknopark Müdür Yardımcısı Dilara Demir, Teknopark ta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Demir, kendilerine ulaşan fikirleri ürüne dönüştürdüklerini,  bu bağlamda yapılan çalışmalarla diş kanalı tedavisinde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen iğnenin üretimine başladıklarını belirtti.

Demir, golf sahalarında ve tarımda kullanılan samanlı su tutucu ürettiklerini ve bunu Katar, Hollanda gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.

55 yaşında Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan Hülya İpek ise öğrenmenin yaşı olmadığını ve insanların her yaşta bol bol okuması gerektiğini vurgulayarak kendi yaşamından örnekler verdi.

Eğitimin son bölümünde İş ve Meslek Danışmanları Zehra Karcı ile Abdullah Abdulkadir Karaduman da meslek seçiminde uzmanlardan görüş alabilecekleri bilgisini verdiler. (ORHAN DOĞAN)

 

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