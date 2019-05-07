Necmettin Erbakan adına hatıra ormanı oluşturuldu

YOZGAT – Yeniden Refah Partisi Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından Sorgun’da hatıra ormanı oluşturuldu.

Yeniden Refah Partisi Sorgun İlçe Başkanı Hasan Çelik gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte ağaç dikimi etkinliklerinin hızlandığını ifade ederek, kendilerinin de milli görüşün lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına bir orman oluşturma etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Çelik, Milli Görüş davasının lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına hatıra ormanı oluşturulmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak “Bugün partimiz mensubu arkadaşlarımızla Sorgun Orman Şefliği’nden temin ettiğimiz 2 bin çam fidanını Üçtepeler mevkisine dikerek liderimiz adına bir hatıra ormanı oluşturduk. Hocamızın bizlerde emeği çok fazladır. Bize, inandığımız gibi yaşamamızı, ahlak ve manevi değerlere bağlı kalarak tüm insanlığa örnek bir toplum olmamızı o öğretmiştir’’ dedi. (ORHAN DOĞAN)