Ziraat Odası bin 200 tavuk sattı

Ekleyen admin on Nis 23rd, 2019 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

YOZGAT – Sorgun Ziraat Odası tarafından bu gün vatandaşlara bin 200 gezen tavuk satıldığı açıklandı.

Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Konya’dan getirtilen tavukların 16 haftalık olduğunu ve bir ay içinde yumurtlamaya başladığını ifade ederek “Odamız adına getirilen tavuklar gezen tavuk dediğimiz cinsten. Bu tavuklar haftalık aşılanıyor dolayısıyla tavukların hasta olması çok zor bir ihtimal. Daha önce vatandaşlarımızın tavuk siparişlerini aldık, listemizi yaptık. Bu günde bu tavuklar gelip listedeki vatandaşlarımıza dağıtıldı. Tavukların fiyatı piyasada satılan tavuklarla aynı, ancak bu tavuklara aşı dışında herhangi bir ilaç verilmiyor ve tanesi 22 liradan satılıyor” dedi.

Tuzlacık, mayıs ayının ortalarına doğru da hindi getirip vatandaşlara satacaklarını belirterek, 4-5 haftalık olan hindilerin etlik olarak değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

 

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