Tuğgeneral Bacanlı, askerlik mesleğini tanıttı

Ekleyen admin on Nis 16th, 2019 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde lise öğrencilerine askerlik mesleğini tanıttı. Öğretmen Yarbay Hakan Yapar’ın, öğrencilere askeri okullar hakkında kısa bir bilgi vermesinin ardından konuşan Tuğgeneral Bacanlı, bir insanın hayatında önemli dönüm noktalarından birisinin meslek seçimi olduğunu belirtti.

Askerlik mesleğinin şerefli ve onurlu bir meslek olduğunu ifade eden Bacanlı, “Harp Okulları, Enstitüler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu ile mülga olan Harp Akademileri K.lığı ve tüm Askeri Liselerin personeli yetişiyor. Yaklaşık 40 sene önce ben de sizler gibi Yozgat’ta öğrenci idim. Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Sakarya ilköğretim okulunda okudum. Oradan merkez orta okulunu bitirdim. Daha sonra da Yozgat lisesinden mezun oldum. Yozgatlı olmak, Anadolu çocuğu olmak, bu topraklarda büyümek, bu toprakların havasını, suyunu, ekmeğini yemek, bunu teneffüs etmek. Anadolu çocuğu olmak benim gönlümde çok farklı ve ayrıcalıklı yere sahip. Sizlerde bununla gurur duyabilirsiniz. İşte sizler gibi birçok okulda okuyup, siyasetinden, sanatçısına, spordan, yargısına değerli büyüklerimiz yetişmiş. Ülkemize hizmetlerde bulunmuştur. Evet artık sıra sizlerde. Bu görev sizlere düşüyor”dedi.

Tuğgeneral Bacanlı, askerlik mesleğinin şerefli, onurlu, ülkemizin bekası, güvenliği için gerektiğinde hayatımızı feda etmeyi göze alacağımız bir meslek olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından günün anısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Tuğgeneral Celalettin Bacanlı’ya plaket takdim etti.

Sorgun Belediye Kültür Salonunda düzenlenen programa Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Öğretmen Yarbay Hakan Yapar, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

 

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