BİRİSİ USULSÜZLÜK MÜ DEDİ?

Ekleyen admin on Nis 10th, 2019 kategori : Haydar Ahi. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Sorgun Postası’nın değerli okuyucuları; 31 mart günü yapılan yerel seçimler herhalde Cumhuriyet tarihimizin en karmaşık ve en adaletsiz seçimiydi. AKP iktidarı elindeki devletin ve ellerinde ki belediyelerin bütün maddi ve manevi imkanlarıyla, devletin uçağıyla helikopteriyle, mitinglere bedava ulaşımla, sınırsız para gücüyle, 80‘den fazla televizyon ve gazete desteğiyle, hatta parasını bizim verdiğimiz Anadolu Ajansı ve TRT dahi AKP  iktidarına bu yarışta açıktan çalıştılar. Muhalefetin elinde ise 3 televizyon ve 4 gazeteden başka bir şey yoktu! Buna rağmen ellerinde ki önemli şehirleri CHP‘ye kaptırmaktan kurtulamadılar.

Seçimlerden önce „ bir oy fazla alan seçimleri kazanır“ diyenlerin „14.000 -15.000 fazla oy almayla seçim kazanılmaz„ demelerinin akıl mantıkla açıklanacak bir yanı yoktur. Ekrem İmamoğlu bu yarışı alın teriyle kazandı. İstanbul‘u İmamoğlu’na teslim etmemek için en iyi yaptıkları işi yani iftira ve çamur atma işine başladılar. En iyi başarılı oldukları konu budur zaten!
AKP iktidarının İstanbul’u vermemek için, daha düne kadar birbirlerine olmadık hakaretler eden  malum kişinin yardımıyla ellerinden gelen kanunsuzluğu yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü İstanbul onların en büyük rant kapısıdır.  İstanbul‘u vermemek için  „ sahte seçmen „ yalanına başvurmaları bunun en güzel örneğidir.Seçimlerden bir gün önce seçim sistemin öve öve bitiremeyenler , dünyadaki en garantili seçimin biz de olduğunu söyleyenler, kesinlikle sahte seçmen olmadığını ballandıra ballandıra anlatanlar onlar değil miydi?
Ha bu arada sahte seçmen demişken bakın asıl kaydırmayı kim yapmış?

Ankara –Çamlıdere: 2018 yılında ki seçmen sayısı 6561. 2019 seçiminde 12.521 . AKP 5747 oy farkla kazandı!!

Ankara- Bala: 2018 yılında ki seçmen sayısı 15.512.  2019 seçiminde 29.218 . AKP  6.359 oy farkla kazandı!

Ankara-Haymana: 2018 yılında ki seçmen sayısı 21.199 . 2019 seçiminde 32.521 . AKP 5.937 farkla kazandı!

Ankara-Kızılcahamam: 2018 yılında ki seçmen sayısı 20.675 .2019 seçiminde 27.183. AKP 5.591 oy farkla kazandı!

İstanbul‘da bazı  ilçeler!

İstanbul-Sancaktepe:  2018 yılında ki seçmen sayısı 272.270 . 2019 seçiminde 277.747. AKP  6154 oy farkla kazandı!!

İstanbul-Çatalca :2018 yılında ki seçmen sayısı 53.501.  2019  seçiminde 56.868 .AKP 2587 oy farkla kazandı!!

İstanbul-Silivri: 2018 yılında ki seçmen sayısı 120.995 . 2019  seçiminde127.937 . MHP  2.807 oy farkla kazandı!

 

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