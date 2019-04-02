Özdemir teşekkür etti

AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Özdemir, bir basın bildirisi yayımlayarak seçim süreci boyunca kendisine destek olan, yardım eden herkese teşekkür etti.

Özdemir yaptığı basın açıklamasında “Çok değerli hemşehrilerim, teşkilatımızın eğilimi, milletimizin teveccühü, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın tensibi ile 31 mart seçimleri için Ak Parti Sorgun Belediye başkan adayı olarak gösterildim. Adaylığım kesinleştikten sonra ekip arkadaşlarımızla birlikte, bütün gücümüzle çalışmaya başladık. Sefer bizden zafer Allah ‘tan diyerek çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmamak için gayret ettik. Bu süreç içerisinde sürç-i lisan ettiysek affınıza sığınıyoruz. Çalışmalarımız sürecinde bize destek olan, gönlünü olarak evlerini bizlere açan ve bizlere oyları ile destek olan bütün hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yapılan seçim sonucu oluşan Sorgun halkının tercihine saygı duyuyoruz. Başkan seçilen M. Erkut Ekinci ve ekibini tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz” dedi.