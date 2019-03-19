Yozgat’ın mercimeğini soran yok

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’nin üretmesi gerektiğini dikkat çekerek, “Neden mercimeği ithal ediyoruz? Şu soruyu sormuyorlar iktidar sahipleri. Neden bizim dünya çapında Yozgat’ın kokulu mercimeği varken neden biz mercimek ithal ediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneğini ziyaret etti.

Türkiye’nin üretmesi gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün içinde bulunduğumuz tablo nedir ithalat olmazsa üretimi olmuyor dışarıdan hammadde gelecek ki Türkiye’de üretim yapalım. Türkiye ithal etmeden beslenemez hale geldi. Çok sık örneğini veririm Brezilya’dan canlı hayvan getirirsiniz, Romanya’dan da saman ithal ederseniz sonra biz tarım yapıyoruz dersiniz hangi tarım. Üreticilik yok burada, üreten Brezilyalı, üreten Romanyalı, tüketen biz. Nasıl oluyor bu? Tarımda neden nohut ithal ediyoruz? Neden mercimeği ithal ediyoruz? Her şeyi ithal ediyorsunuz dışarıdan getiriyorsunuz.

Şu soruyu sormuyorlar iktidar sahipleri. Neden bizim dünya çapında Yozgat’ın kokulu mercimeği varken neden biz mercimek ithal ediyoruz. Toprağımız yok deseler anlarım, çiftçimiz yok deseler anlarım, eken ve ekilecek yer yok deseler anlarım. Sudan’a gittiler binlerce dönüm arazi kiraladılar, Sudan’da devlet tarım yapıyor hangi mantıkla, hangi akılla yapıyor ve Türkiye’nin üretmesi lazım, sanayide farklı bir bakış açısına ihtiyacımız üretimde katma değeri yüksek ürün üretmek zorundasınız. Katma değeri yüksek ürün üretemezseniz, Türkiye dünyada söz sahibi sanayide söz sahibi yapan ülke konumuna getiremezsiniz” diye konuştu.

Yozgat CHP Milletvekili Ali Keven’de konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yozgat yaklaşık 14 bin ton yeşil mercimek üretimiyle Türkiye birincisidir.

Yerel ve ulusal basına yaptığımız açıklamalarda 2017′de 4-5 lira olan kilosunun 2018′de 2.5 liraya düştüğünü ancak girdi maliyetlerin devamlı arttığını vurguladık.

Yeşil mercimekte ülke birincisiyiz ancak her geçen yıl ekilen alan azalmaktadır. İthalat politikası yüzünden ve değişken fiyat politikasından dolayı çiftçi ekim yapmaktan uzaklaşıyor. Bakanlık çare üreteceği yerde her sıkıştığında ithalata yönelmektedir.

Yozgat’ta 2017 yılında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde düzenlediğimiz Bakliyat Çalıştayı’nda sunulan öneriler hayata geçirilmelidir. TMO ürün alım garantisi ve fiyat garantisi vermelidir. Tohumlarımız korunmalı ve çiftçiye kaliteli tohum verilmelidir. Aksi halde üretim her yıl düşecek ve en sonunda maalesef tamamen ithal eder hâle geleceğiz.