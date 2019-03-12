Sorgun için hayallerim var

Ekleyen admin on Mar 12th, 2019 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

31 Mart seçimlerinde Sorgun Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanlığı’na aday olan Mustafa Erkut Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden halkla buluşmaya devam ediyor. Yenidoğan Mahalle sakinleriyle buluşan Ekinci “daha mutlu, daha umutlu, göçün olmadığı, sosyal alanların, işsizliğin olmadığı bir Sorgun” sloganıyla yola çıktığını ifade etti.

Mahalle toplantılarının yanı sıra kapı kapı dolaşarak her vatandaşa Sorgun ile ilgili hayallerini anlatan Ekinci, birlikte el ele, gönül gönüle, yılmadan, yorulmadan, bütün Sorgun’u kucaklayarak hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Sorgunluların hepisinin aynı dertlerden mustarip olduğunu vurgulayan Ekinci “Ama sakın ola ki, ümitsizliğe kapılmayın. Kiminizden duyuyorum. ‘Sahipsiz bırakıldık, adalet terazisini şaştı, öksüz, ilgisiz kaldık, her geçen gün göç ile azalmaktayız’ diyorsunuz. Sakın böyle bir düşüncenin esiri olmayın. Siz gitmeyin bizler geliyoruz. Zira ben, hepimizin arzuladığı, hayallerini süsleyen, içerisinde kültürün, sanatın, yeşilin, doğanın, işe alımlarda adaletin, parkların, sinemaların olduğu, yollarının düzgün, yaşamanın muhteşem olduğu bir Sorgun’u hep birlikte yaşayacağımızın garantisini sizlere veriyorum. Bunu yapmak için her zaman sizinle aynı yolda yürüyeceğime, sizlerin sorunlarını dinlemek, istek ve önerilerinizi öğrenmek için, makam arabası olmadan sokak sokak buralarda tekrar gezeceğime, burada buluşacağımızın sözünü size veriyorum. Yeter ki siz de isteyin. Destek verin. Bu hayali birlikte gerçekleştirelim” dedi.

Kadınların ve çocukların sosyal hayatlarında bazı sıkıntılar olduğunu dile getiren Ekinci şunları kaydetti:

“Her mahalle seçimden sonra tekrar planlanacak ve her mahallenin isteğine göre park ve bahçeler inşaa edilecek. Kadınlarımız için sosyal destek merkezleri açılacak. Sorgun Vakfımız bu bölgelerde sizlerle birlikte aktif çalışacak eksiklerinizi giderme noktasında sizlere destek olacak.”

 

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