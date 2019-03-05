Özel İdarespor’a takıldık

Yozgat Birinci Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, evinde oynadığı Play Off ilk maçında İl Özel İdarespor ile 0-0 berabere kaldı.

Sorgun İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmaya her iki takımda birbirinin gücünü test ederek başladı.

Maçın ilk atağı Sorgun Belediyespor’dan geldi. 18. Dakikada gelişen atakta Çetin’in şutu üstten auta gitti.

27. Dakikada Serdar’ın ortasına Hüsnü dokunamayınca takımını bir golden etti.

30. Dakikada korner atışında Hüsnü’nün kafa ile kaleye gönderdiği topu Özel İdarespor kalecisi Abdullah son anda kornere çeldi.

40. Dakikada Ceza sahasının sağ köşesinden Sorgun Belediyespor serbest vuruş kazandı. Atışı Hüsnü kullandı, defans bu topu uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmayınca iki takımda soyunma odasına beraberlikle gitti.

48. dakikada Serdar’ın atlıpasa kestiği topa Mustafa vuramadı.

53. Dakikada Mustafa aldığı topla sol taraftan ceza sahasına girdi önündeki üç defan oyuncusunu geçtikten sonra altıpas üzerindeki Serdar’a topu aktardı, Serdar kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Abdullah’a nişanladı.

59. Dakikada Serdar’ın bu kez sağ kanattan getirip ceza sahası yayı üzerindeki futbolcuya pasında bu oyuncunun şutunu Kaleci Abdullah iki hamlede güçlükle önledi.

75. Dakikada İl Özel İdarespor uç elemanları geliştirdikleri kontratakta Kalecimiz Emrah ile karşı karşıya kalmalarına rağmen Emrah bu gole izin vermedi.

78. Dakikada Serdar bu kez sol kanatta topla buluştu, ceza sahasına girdi önündeki defans oyuncularını geçtikten sonra kaleyi görür görmez şutunu attı, top kalecinin solundan direği yalayıp dışarı çıktı.

90. Dakikada Serdar bu kez ceza sahası içinde topla buluştu, ancak müsait durumda bu pozisyonu değerlendiremedi.

Maçta başka pozisyon olmayınca her iki takımda birer puanı paylaştı.

Maç içerisinde İl Özel İdaresporlu oyuncuların her pozisyonda yerde kalmaları ve kalkmamaları taraftarların büyük tepkilerine neden olurken, maçın hakemi bu zaman geçirmeler nedeniyle oyunun ikinci yarısına 15 dakika uzatma verdi.