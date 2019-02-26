İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sorgun’da vatandaşlara seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat‘ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı. Burada konuşan Soylu, son 6-7 yılda Türkiye‘nin saldırılara maruz kaldığını belirterek, “Gezi’den başlayan ve ondan sonra devam eden sürecin hiçbirisine yetiştiremiyoruz. 10 bin dolara geldi Türkiye’nin kişi başına düşen gelir seviyesi. Yukarıya çıkartmamak için sürekli kafamıza vurup bizi olduğumuz yerde patinaj yaptırmak istiyorlar. Bunları biz seçimlerle beraber aştık. Eğer 2014 genel seçimlerinde AK Parti güçlü çıkmamış olsaydı ipler FETÖ’nün eline geçerdi. F-16′larla bu millete kan ve ızdırap yaşatmak isteyen FETÖ o zaman neler yapmazdı” dedi.

Tüm engellemelere karşı Türkiye’nin ilerlediğini vurgulayan Soylu, Avrasya Tüneli’nin inşa edildiğini, savunma sanayinde atağa geçildiğini, 81 ile üniversite açıldığını anlattı.

“Zengin, büyük ve güçlü Türkiye’yi engelleyemeyecekler.” diyen Soylu, Türkiye’nin terörün ve ekonomik saldırıların hedefi olduğuna işaret etti.

Soylu, AK Parti’nin Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, bölgede Türkiye’den habersiz hiçbir adımın atılamayacağını vurgulayarak, “Amerika bize diyecek ki ‘Afrin’e giremezsin’, girdik de ne oldu? Girdik mi? PKK’yı oradan defettik mi? Ne oldu, ne yapabildiler? Bu coğrafyada biz varız. Biz bu coğrafyada karar vermeden kimseye oyun kurdurmayız.” diye konuştu.

Soylu, “sert konuşuyor” diye kendisine kızdıklarını belirterek, “Ne demişim, ‘okulların etrafında uyuşturucu satıcısı görürseniz ayaklarını kırın’ demişim polislerimize. Yanlış mı demişim? Uyuşturucu meselesinde son 1,5 ayda Türkiye Cumhuriyetinin en büyük yakalamalarını yaptık. Neden, bütün evlatlarımız, polislerimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimizin her birisi büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyor hem de bu milleti felaketten koruyorlar.” ifadesini kullandı.

Soylu, 2015′te 560 kişinin uyuşturucudan öldüğünü belirtti. Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2016 yılında 920, 2017′de 940. Öyle kanunlar çıkardık, Sayın Cumhurbaşkanımıza gittik, ‘Bu işin kökünü kazıyacaksınız.’ dedi. Bilmelisiniz, bu işin kökünü kazımak için bir taraftan güvenlik güçlerimiz, bir taraftan Adalet Bakanlığımız, bir taraftan hakim ve savcılarımız, tüm birimlerimiz hep birlikte teyakkuza geçtik. Tam 57 bin kişiyi kodese tıktık. Devam ediyoruz. Uyuşturucu yayılmaya başladı mı ülkenin her tarafını tehlike kaplar, nesillerimizi, çocuklarımızı bizden alır götürür. Bizi lime lime yapmaya çalışanlar, nesillerimizin zihinlerini almaya, yok etmeye çalışanlar… Ona müsaade etmemeliydik. Bu mücadeleyle (uyuşturucudan ölenlerin sayısı) aralık ayı hariç 491′e düştü. 940′tan 491′e düştü. Nasıl terörle mücadele ettiysek eğer uyuşturucu satanları, onları yönetenleri yerin yedi kat dibine sokmazsak namerdiz.”

Soylu, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasının önüne geçilmeye çalışıldığını, bunun için de çeşitli stratejiler yürütüldüğünü dile getirdi.

TERÖRİST SAYASI 700 E DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1990-2000 arası 15 bin olan terörist sayısının 700′e düştüğünü söyledi.

“Kafalarını çıkaramıyorlar, fare gibi kaçıyorlar” diyen Soylu, şunları kaydetti:

“Teröristin ayağına basıyoruz, uyuşturucu satıcısının ayağına basıyoruz, FETÖ’nün ayağına basıyoruz, DEAŞ’ın, PKK’nın ayağına, hırsızların ayağına basıyoruz. İşte Cumhur İttifakı bunun için var, bunun için kuruldu. Türkiye’nin önümüzdeki sürecinin güçlü bir şekilde geleceğe uzanması için kuruldu. Bu güçle beraber önümüzdeki 4,5 yılda daha güçlü adımlar atacağız. Şırnak’a, Hakkari’ye gidiyoruz, sokaklarında dik yürüyoruz. Sadece ben değil, orada yaşayan kardeşlerim de artık dik yürüyor. Dükkanlarına PKK’nın musallat olmadığı, insanları tehdit edemediği, herkesin huzurla geleceğine baktığı bir Türkiye var. Bir şey yaptıklarında en ufak, gereğini yapıyoruz. Nasıl dik yürüyorum, kendi karakterimden mi, cesaretimden mi? Bilesiniz ki hayır. Bir tek şey dik yürütüyor, 50 gramlık verdiğiniz oy pusulası. Verdiğiniz oy, verdiğiniz sandık ve demokrasi bizi dik yürütüyor.”

KILIÇDAROĞLU‘NA ELEŞTİRİ

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu‘nu eleştiren Bakan Soylu, “Çok zor dönemlerden, sıkıntılardan geçtik. Ama şimdi geleceğe umutla bakmak, yarınlara umutla bakma zamanı. Kılıçdaroğlu’nu sevindirmeyeceksiniz değil mi? Adam partisini kapatmış, bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kilitledi kaçtı. Sebep, ‘muhalifler gelecek itiraz edecek’ diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye’yi nasıl idare edeceksin” diye konuştu.