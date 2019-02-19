MHP Sorgun’da seçim bürosu açtı

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart yerel seçim öncesi İlçemizin Belediye Başkanı Adayı M.Erkunt Ekinci’nin seçim bürosu açılışını yoğun kalabalığın katılımı ile gerçekleştirdi.

Açılış törenine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Sorgun İlçe Başkanı Yusuf Kutlusoy ve ilçe başkanları, Sorgun Ülkü Ocakları Başkanı Abdulsamet Açıkgöz ve ilçe ocak başkanları ile partililer katıldı

ŞEFFAF BELEDİYECİLİĞİ GETİRECEĞİZ.

MHP Seçim iletişim merkezinin açılışında konuşan Sorgun Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Mustafa Erkut Ekinci Sorgun’da son üç dönemdir hiç bir değişikliğin olmadığını, ilimizin en büyük ilçesinin her geçen gün eridiğini belirterek “Sorgun son üç dönemdir kimsesiz bırakıldı. Şimdi biz ilçe meclis üyeleri ile donanımlı bir ekip kurduk. On yıllık meclis üyeliğim sürecinde Sorgun’un sıkıntılarını tespit ve müdahalesi için çalıştım. Ancak önerilerimiz öve uyarılarımız dikkate alınmadı. 31 Mart 2019 tarihinde bütün vatandaşlarımızın oyuna talibim. Projelerimiz hazır, vaat edilip de yapılmayanları yapmaya talibim. İlçemiz bölgesinde gelişen ve büyüyen bir ilçe olacak. Yatırım için gelen herkese kapımız sonuna kadar açık olacak. Hangi partiden olduğuna bakılmadan herkese belediye kapısı sonuna kadar açık kalacak. Nisan ayında yapılacak ilk meclis toplantısını da halkla birlikte yapacağız ve böylelikle şeffaf belediyeciliğin ilk adımını atmış olacağız” dedi.

GÖÇ KADER DEĞİL

15 yıldır ‘Çalışmasa da bizden olsun yerinde dursun’ mantığı ile belediye başkanı seçildiğinin altını çizen Ekinci şöyle konuştu:

“Bu düşünce ilçemizi 20 yıl geriye attı. Belki de bu bizim için son şans olacak. Sanayimizden tutunda mahalle aralarına kadar, küçülmekteyiz. Bizim için koltuklar geçici, bizim için bıraktığımız eserler kalıcı olacak. Yatırım yapılması için adeta bir yarış ortamı oluşturacağız ve İç Anayolunun en güçlü ekonomisine sahip ilçe olacağız.”

Kendisinin Sorgunlu olduğunu vurgulayan MHP Kayseri Millet Vekili M.Baki Ersoy da Mustafa Erkut Ekinci’ nin liseden sınıf arkadaşı olduğunu ve kendisine kefil olduğunu ifade ederken, MHP Yozgat Millet Vekili İ.Ethem Sedef te yaptığı konuşmada Sorgun halkının Sorgun Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Mustafa Erkut EKİNCİ’ yi yalnız bırakmayacağını vurguladı.