DOMATES VE HIYAR

-Devlet bez üretmez dedi Sümerbank’ı sattı,

-Devlet içki üretmez dedi Tekel‘i sattı,

-Devlet çimento üretmez dedi Çimento Fabrikalarını sattı,

-Devlet şeker üretmez dedi Şeker Fabrikalarını sattı.

-Devletin limanı olmaz dedi Limanları sattı,

-Devlet kağıt üretmez dedi SEKA‘yı sattı,

-Devletin bankası olmaz dedi Bankaları sattı,

-Devletin telefon şirketi olmaz dedi TELEKOM’u sattı,

-Devletin Tank Fabrikası olmaz dedi Tank Fabrikasını sattı,

-Devlet akaryakıt ve enerji işine girmez dedi başkent Doğalgaz Dağıtım şirketini ,PETKİM‘i ve TÜPRAŞ‘ ı sattı.

….

İşte, ülkemizin ve ekomomimizin can damarı olan kurum ve kuruluşları sırf iktidarlarını ayakata tutmak için peşkeş çekerlerse , sonunda parayı böyle domates ve hıyar tarlalarına yatırırlar!

Domates satarak fabrikalar kuran bir yönetimden ,fabrikalar satarak manav açan bir yönetime kavuştuk sayelerinde!

Manavda 7 lira olan domatesi ve biberi akp hükümetinin sırf seçim propagandası amacıyla 3 liraya satmasından doğal başka birşey olamaz!

Satar tabi ! Tarladan 3 liraya aldığı domatesi ve biberi getirecek devletin kamyonuyla, mazotuyla , şoförüyle, işçisiyle, kira vemediği tezgahlarda belediyelerin nasıl olsa, özel bir kanunla da vergi sıfırlarsa, ondan sonra aldığı fiyattan tabi ki satar. Yani sıfır masraf. Tüm masraflar nasıl olsa devletin kesesinden ve imkanlarından karşılanacak.

Manav kira vermiş, vergi vermiş, sigorta ödemiş, işçi maaşı ödemiş, elektrik- su parası ödemiş, kamyon ücreti vermiş kimin umurunda!

Tarlada 3 lira olan domatesin manavda neden 7 liraya yükseldiğini düşünebilen damat bey, Rafineride litresi 2 lira olan benzinin pomyaya gelince nasıl 7 liraya çıktığını bize bir açıklasın!

Mermi Ücreti

Elindeki 250 gramlık çayı sallayarak Mars hayalleri kuran asrın liderinin! „Bir merminin fiyatını biliyor musunuz”? dediğinde mermi fiyatlarını bilmedikleri halde alkışlayanlara bir hatırlatma da biz yapalım dedik!

7,65 ve 9 mm bir adet mermi 2,5 lira.

9 mm Turaç mermisi bir adet 2,60 lira.

Piyade Tüfeği Mermisi bir adet 3,20 lira.

Yani, dualarıyla ülkemizi ayakta tutan! Suriyelilere harcanan 35 milyar dolar ile yalaşık 57 milyar adet,

„Şu seçim bitsin bu milletin a …. koyacağız” diyen Mehmet Cengiz‘in sıfırlanan 422 milyon lira vergi borcuyla yaklaşık 132 milyon adet,

Ayağına kırmızı halı serilen ve akp kongresinde “ Türkiye seninle gruru duyuyor ” diye karşılanan PKK’nın baş destekçisi Barzani’ye, „memur maaşlarını ödesin” diye verilen 2 milyar dolarla yaklaşık 3,2 milyar adet

Piyade Tüfeği Mermisi alınıyor (du)!

Havaalanlarını, köprüleri, tünelleri, uçakları, limanları özel firmalar çalıştırıyor, devlet hıyar satıyor!

Allahtan hıyarı bol bir ülkeyiz de sıkıntı çekmiyoruz!