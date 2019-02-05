Sorgun Belediyespor’a bomba transferler

Efeler Ligi’ne yükselmek için mücadele eden Erkekler Voleybol 1. Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor Brezilya Milli Takımı pasör çaprazlarından Renan Zanatta Buiatti’yi transfer etti.

İtalya Ligi ve Kupası’nda bir sezonda toplam 985 sayı, 849 atak, 84 blok ve 52 servis üreten 2.17 boyundaki, 1990 doğumlu Renan Zanatta Buiatti, İtalya ekibi Castellana Grotte takımının formasını giydi.

BİR TRANSFER’DE KÜBA MİLLİ TAKIMINDAN

Diğer yandan Efeler Ligi’ne kilitlenen Sorgun Belediyespor’da bir transferde Küba Milli Takımı’ndan yapıldı.

Takımımız Sorgun Belediyespor Küba Milli takımının smaçörü Abrahan Alfonso Gavilan’ı transfer ederek rakiplerine korku saldı.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural, 1995 doğumlu smaçör Abrahan’ın, son olarak ülkesinin La Habana spor kulübünde oynadığını ve oradan transfer edildiğini açıkladı.

ÇAĞLAR AKSOYLU’DA SORGUN BELEDİYESPOR’DA

Vural, diğer yandan Tokat Belediye Plevnespor forması giyen smaçör Çağlar Aksoylu’yu da transfer ettiklerini ifade etti.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak ara transferlerde çok büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Türkiye’den bir çok Efeler Ligi takımının da kadrosunda görmek istediği Brezilyalı pasör çaprazı Renan Zanatta Buiatti, Küba Milli takımının smaçörü Abrahan Alfonso Gavilan, Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevnespor’dan Çağlar Aksoylu ve Fındıklıspor’dan Yusuf Erdem’i renklerine kattıklarını vurgulayan Vural “Ara transfer döneminde çok önemli transferler yaptık. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında hocamızın yer vermesi durumunda bu oyuncular forma giyebilecekler. Öncelikli hedefimiz Hatay maçı, ardından da play oflarda mücadele etmek. Ben bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vural, ara transferde kadroya kattıkları dört voleybolcunun da takıma büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek “İtalya Ligi ve Kupası’nda bir sezonda toplam 985 sayı, 849 atak, 84 blok ve 52 servis üreten 2.17 boyundaki Renan Zanatta Buiatti, Küba Milli takımının smaçörü Abrahan Alfonso Gavilan, ülkelerinde öne çıkan voleybolcular. Çağlar ve Yusuf da ülkemizin önemli oyuncuları. Biz sezon öncesinde hedefimizi Efeler Ligi olarak belirledik. Buna göre çalışmalar yaptık. Ancak bazı transferlerimizden istediğimiz sonuçları alamayınca takım kadrosunda önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Devre arasında 5 oyuncu ile yollarımızı ayırırken, yerine bir o kadar da transfer yapmaya çalıştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. (ŞAHİN ÖZMEN)