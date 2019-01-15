Futbol takımımız Çekerek Belediyespor’u gole boğdu:8-0

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi hafta sonu oynanan maçlarla devam etti.

İlçemizi temsil eden üç takımdan Sorgun Belediyespor evinde play offlara kalma mücadelesi veren Çekerek Belediyespor’u 8-0 yenerek adeta gole boğarken, Gençlikspor ise deplasmanda karşılaştığı Şefaatlisporu 5 golle geçti.

İlçemizin bir başka temsilcisi Çiğdemlispor ise, B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren İl Özel İdarespor’a 7-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

Yozgat Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme A grubunda oynadığı 13 maçın 13’ünü de kazanan, attığı 71 gole karşı kalesinde sadece 2 gol gören Sorgun Belediyespor Cumartesi günü evinde Çekerek Belediyespor’u ağırladı.

Sorgun İlçe Stadı’nda saat 14.00 de oynanması gereken maç, zemindeki karın temizlenme çalışmaları nedeniyle bir saat gecikmeli olarak 15.00 de başladı.

Maçın hemen başında kontrolü ele geçiren Sorgun Belediyespor, daha oyunun 2. Dakikasında Bilal’in ayağından 1-0 öne geçti.

Bu golün hemen arkasından dakikalar 6 yı gösterirken bu kez yeni transferi Nazif ile durumu 2-0 a getirdi.

Nazif ilk yarının 10. Dakikasında kendisinin ikinci takımının 3. Golünü atarak farkı önce 3’e, 20. Dakikada da kendisinin 3. Takımının 4. Golünü atarak farkı 4’e çıkardı. 4-0

İlk yarının son dakikalarında 1 gol daha bulan Sorgun Belediyespor böylelikle soyunma odasına 5-0 önde gitmeyi başardı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ev sahibi Sorgun Belediyespor 50. Dakikada Bilal ve 70. Dakikada Fırat ile birer gol daha bularak maçta durumu 7-0 yaptı.

Maçın son dakikalarında bir gol daha bulan Sorgun Belediyespor böylelikle maçı açık farkla 8-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Aldığı son galibiyetle en yakın rakibi Sorgun Gençlikspor’a 9 puan fark atan Sorgun Belediyespor Play Off maçlarını oynamayı neredeyse garantilerken, Sorgun Gençlikspor da aldığı Şefaatlispor maçıyla Play Off yolunda büyük bir avantaj yakalamış oldu.

Yozgat Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme’de oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

Yozgat Çamlıkspor:3-Yemenoğluspor:0 (Hükmen), Yerköy Köselispor:2—Akdağmadenispor:1,Tuzkaya FK:9, Paşaköy Gençlikspor:1, Boğazlıyan Sağlıkspor:1-Sarıkaya Belediyespor:7,Çayıralan Esnafspor:2-Yerköyspor:4, Yozgat İl Özel İdarespor:7-Çiğdemlispor:0