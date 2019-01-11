Kazazede, suya düşen aracın sürücüsünü kurtardı

Ekleyen admin on Oca 11th, 2019 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

YOZGAT – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil 2 metre derinliğindeki suya düşen aracın sürücüsünü boğulmak üzereyken, bir başka kazazede kurtardı.

Akdağmadeni ilçesinden Sorgun’a gelen Musa Açıkel (54) yönetimindeki 66 HN 056 plakalı otomobil, yolun yağıştan kayganlaşması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Ardından gelen Leyla Fakılı (30) yönetimindeki otomobil , öndeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında birikmiş olan 2 metre derinliğindeki su birikintisine uçtu.

Bu sırada öndeki araçların kaza yaptığını gören Emre Gököz(24)  yönetimindeki  06 FS 5987 plakalı otomobil de yine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu orta refüje girdi.

Bu arada otomobilde bulunan sürücü Ekre Gököz ve Okan Gümüşbıçak (25), suya düşen araç içerisinde bulunan Leyla Fakılı’yı kurtarmak için suya atladılar. Arka camı kırarak otomobile giren şahıslar otomobil içerisinde boğulmak üzere bulunan Leyla Fakılı’yı kurtararak dışarı çıkardılar.

Olay yerine gelen ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, suya düşen otomobil vinç yardımıyla uzun süren bir uğraş sonucunda sudan çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Buzlanma trafik kazasına neden oldu:1 yaralı

YOZGAT– Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sarıkaya’dan Sorgun istikametine giden Salim Ünal (29) yönetimindeki 38 AAJ 942 plakalı otomobil Tuzlacık köyü yakınlarında sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Salim Ünal yaralandı.

Ünal 112 acil servis ambulansı ile Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

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