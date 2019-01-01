SORGUN’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ekleyen admin on Oca 1st, 2019 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Sorgun da etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin kapanan köy yollarını açmak için gece saatlerinden itibaren çalışma başlattıklarını ifade ederek “Dün başlayan yağmur gece yarısında kara dönüştü ve oldukça etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerdeki köy yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz 12 eleman ve 6 araçla köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerine doğru 6 köy yolumuz ulaşıma açılmıştı.  Akşam saatlerine kapalı yolların bir çoğu ulaşıma açılacaktır” dedi.

Diğer yandan Sorgun Belediyesi de şehir içinde karla mücadele çalışmaları başlattı.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, kar yağışlarının başlamasıyla birlikte belediye olarak vatandaşları mağdur etmemek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Gürbüz, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 4 greyder, 7 kepçe, 2 tuzlama kamyonu ve 65 kişilik kar küreme ekibiyle kentin muhtelif yerlerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek “Temizlik işleri ekipleri de şehir merkezindeki kaldırımları temizliyor. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ekipler sabah erken saatlerden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Sorgun Belediyesi tüm birim ve ekipleri ile kentte etkili olan kar yağışından oluşabilecek olumsuz etkilere karşı 7/24 çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde belediye iş makineleri ve ekipler süresiz olarak kar temizleme çalışmalarına devam etmektedirler. Meydana gelebilecek buzlanmalara karşıda ana caddelerde ve ara sokaklarda tuzlama çalışması yapılıyor” diye konuştu.

Kapalı köy yolu kalmadı

Diğer yandan ilçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 30 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Özdemir, dün sabahın erken saatlerinden itibaren kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar başlattıklarını ve gece saatlerine doğru kapalı yolların tamamının ilçeye bağlantısının sağlandığını belirtti.

6 araç ve 12 kişilik bir ekiple karla mücadele çalışması yaptıklarını dile getiren Özdemir, “Özellikle Ayvalık, Karlık, Keser, Çeçen gibi yüksek yerlerde kar kalınlığı 25-30 santimetreyi bulmuştu. Yüksek yerlerdeki köylerimizin öncelikle ana yolları açıldı. Bu günde bu köylerimizin köy içlerinde karla mücadelemizi yürütüyoruz. Akşam saatlerine 74 köyümüzde yaşam normale dönecektir” dedi. (ORHAN DOĞAN)

 

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