SORGUN’DAN KISA KISA

Kaymakam Altınpınar sorun dinledi

YOZGAT – Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Beraberinde Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Müftüsü Hasan Görer ile birlikte Ocaklı köyünü ziyaret eden Altınpınar, sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getiren vatandaşların sorunlarının çözülmesi noktasında çalışmalar yapıldığını belirtti.

Kaymakam Altınpınar gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada bu tür ziyaretlerin sorunların yerinde görülmesi ve çözümü açısından çok önemli olduğunu ifade ederek “Genel olarak köylerimizin sorunları birbirine benzer. Ancak bu sorunların yerinde görülmesi, sorunların çözümünün ivediliği açısından önemlidir. Bizler de ayda birkaç gün köylerimizi ziyaret ediyor ve sorunları tespit ediyoruz” dedi. (ŞAHİN ÖZMEN)

TANAP’tan çok amaçlı salon

YOZGAT – Sorgun’da Şehit Önder Muratoğlu ilkokuluna TANAP tarafından Zeka Oyunları Sınıfı ve Çok Amaçlı Salon yaptırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ilçenin bir çok okulunda hazırlanan projeler çerçevesinde bu tip kütüphaneler, çok amaçlı salonlar ve zeka oyunları sınıfı açıldığını belirtti.

Bu tür özellikli sınıf ve salonların öğrenci gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Ekinci “Okul müdürümüz Osman Demir ve öğretmenimiz Yusuf Ünal tarafından hazırlanan projemiz 125 bin lira maliyeti olan bir proje. Projemiz TANAP’a sunuldu ve kabul edildi. Proje kapsamında yapılan salon ve zeka oyunları sınıfımız epoksi, üç boyutlu zemin ve üç boyutlu gergi tavan olacak şekilde tasarlanarak armut, puf, masa ve oyun malzemeleriyle donatıldı” dedi. (ORHAN DOĞAN)