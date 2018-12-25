YOZGAT – Engellilerin daha iyi hizmet alabilmeleri amacıyla Sorgun Adliyesi’ne engelli rampası yapıldı.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcısı Caner Çakmak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında yapılan engelli rampasının, önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini söyledi.

Çakmak, engelli rampası ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek “Engelli vatandaşlarımız bir iş için geldikleri adliye binasında bazı sıkıntılar yaşıyorlardı. Yapımı tamamlanan engelli rampası ile bu sıkıntılarından kurtulmuş olacaklar. Birkaç küçük ayrıntının tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde engelli rampası hizmete girecek” dedi. (MEHTAP DOĞAN)