Sorgun Solhan’ı puansız gönderdi

Ekleyen admin on Ara 18th, 2018 kategori : Genel, Spor. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Belediyespor evinde Solhan spor’u 3-1 yendi ve puan cetvelinde yeniden ikinci sıraya yükseldi.

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan ve Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Kulüp Başkanı Hikmet Vural, Belediye Eski Başkanı Ahmet Şimşek, Devlet Hastanesi Müdürü Raşit Güzel, Solhanspor yöneticilerinden Servet Bozkurt, Zülfü Çalışkan’ın da izlediği karşılaşmanın ilk seti her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı.

Oldukça çekişmeli ve zevkli geçen set başlarında durum takımımız lehine 8-7 olunca Solhan antrenörü mola aldı.

Moladan iyi dönen Sorgun Belediyespor ardı ardına aldığı sayılarla durumu 12-8 yaptı ve ilk teknik molaya önde gitti.

Teknik mola sonrası da üstünlüğünü sürdüren ve set sonlarında durumu 23-18 e getiren Sorgun Belediyespor aradaki sayı farkını 5’e çıkardı ve seti de 25-20 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci seti de her iki takımın aldığı karşılıklı sayılarla başladı. İkinci teknik mola öncesi aradaki sayı farkını 3 e çıkaran Solhanspor durumu 11-8 yaptı ve ikinci teknik molaya 12-10 önde girmesini bildi.

Teknik moladan iyi dönen Sorgun Belediyespor durumu eşitleyip 14-14 e getirse de bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren Solhanspor Brezilyalı yabancısı ve Kaptan Murat’ın iyi oyunuyla farkı açarak durumu 19-15 yapınca, Sorgun Belediyespor koçu Mehmet Şahin mola almak zorunda kaldı. Mola sonrası da üstünlüğünü devam ettiren konuk ekip ikinci seti 25-20 kazandı.

Maçın 3. setine iyi başlayan taraf bu kez konuk ekip Solhanspor oldu. Setin başlarında 3-1 öne geçen rakibine hemen karşılık veren Sorgun Belediyespor durumu 4-3 yapınca Solhan antrenörü mola almak zorunda kaldı.

Mola sonrası üstünlüğünü sürdüren Sorgun Belediyespor bir ara farkı üç sayıya kadar çıkarıp durumu 8-5 yapsa da Solhan oyunda dengeyi sağlayarak durumu 10-10 a getirdi. Oyunda üstünlüğü tekrar ele geçiren Sorgun Belediyespor maçın üçüncü teknik molasına 12-10 önde girdi.

Teknik mola sonrası oldukça çekişmeli ve zevkli geçen setin sonlarına doğru durum 22-22 olunca bu kez Sorgun Belediyespor koçu Mehmet Şahin mola aldı. Mola sonrası üstünlüğü tekrar ele geçiren ev sahibi takım bu seti de 25-23 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.

Maçın dördüncü seti yine karşılıklı sayılarla başladı. Sette durum 3-3 iken servise gelen Sorgun Belediyespor’un Bulgar oyuncusu Ju servisten aldığı sayılarla durumu 6-3 yapınca Solhan molası geldi.

Mola sonrası 4 servis atışını iyi kullanamayan konuk ekip karşısında takımımız Sorgun Belediyespor maçın son teknik molasına 12-8 önde girdi.

Teknik mola sonrasını iyi oynayan Sorgun Belediyespor son seti de 25-21 kazanarak son haftalardaki yükselişini sürdürdü.

Takımımız aldığı üç puanla yeniden puan cetvelinde ikinciliğe yükselerek play off yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.

Yeni hocaları Mehmet Şahin yönetiminde oynadığı son iki maçı da kazanan Sorgun Belediyespor’da tüm oyuncular iyi oynasalar da Göktuğ Şeref, Yavor Genov, Zhulien Dignov Georgiev öne çıkan isimler oldular.

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler