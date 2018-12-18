Sorgun Solhan’ı puansız gönderdi

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Belediyespor evinde Solhan spor’u 3-1 yendi ve puan cetvelinde yeniden ikinci sıraya yükseldi.

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan ve Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Kulüp Başkanı Hikmet Vural, Belediye Eski Başkanı Ahmet Şimşek, Devlet Hastanesi Müdürü Raşit Güzel, Solhanspor yöneticilerinden Servet Bozkurt, Zülfü Çalışkan’ın da izlediği karşılaşmanın ilk seti her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı.

Oldukça çekişmeli ve zevkli geçen set başlarında durum takımımız lehine 8-7 olunca Solhan antrenörü mola aldı.

Moladan iyi dönen Sorgun Belediyespor ardı ardına aldığı sayılarla durumu 12-8 yaptı ve ilk teknik molaya önde gitti.

Teknik mola sonrası da üstünlüğünü sürdüren ve set sonlarında durumu 23-18 e getiren Sorgun Belediyespor aradaki sayı farkını 5’e çıkardı ve seti de 25-20 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci seti de her iki takımın aldığı karşılıklı sayılarla başladı. İkinci teknik mola öncesi aradaki sayı farkını 3 e çıkaran Solhanspor durumu 11-8 yaptı ve ikinci teknik molaya 12-10 önde girmesini bildi.

Teknik moladan iyi dönen Sorgun Belediyespor durumu eşitleyip 14-14 e getirse de bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren Solhanspor Brezilyalı yabancısı ve Kaptan Murat’ın iyi oyunuyla farkı açarak durumu 19-15 yapınca, Sorgun Belediyespor koçu Mehmet Şahin mola almak zorunda kaldı. Mola sonrası da üstünlüğünü devam ettiren konuk ekip ikinci seti 25-20 kazandı.

Maçın 3. setine iyi başlayan taraf bu kez konuk ekip Solhanspor oldu. Setin başlarında 3-1 öne geçen rakibine hemen karşılık veren Sorgun Belediyespor durumu 4-3 yapınca Solhan antrenörü mola almak zorunda kaldı.

Mola sonrası üstünlüğünü sürdüren Sorgun Belediyespor bir ara farkı üç sayıya kadar çıkarıp durumu 8-5 yapsa da Solhan oyunda dengeyi sağlayarak durumu 10-10 a getirdi. Oyunda üstünlüğü tekrar ele geçiren Sorgun Belediyespor maçın üçüncü teknik molasına 12-10 önde girdi.

Teknik mola sonrası oldukça çekişmeli ve zevkli geçen setin sonlarına doğru durum 22-22 olunca bu kez Sorgun Belediyespor koçu Mehmet Şahin mola aldı. Mola sonrası üstünlüğü tekrar ele geçiren ev sahibi takım bu seti de 25-23 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.

Maçın dördüncü seti yine karşılıklı sayılarla başladı. Sette durum 3-3 iken servise gelen Sorgun Belediyespor’un Bulgar oyuncusu Ju servisten aldığı sayılarla durumu 6-3 yapınca Solhan molası geldi.

Mola sonrası 4 servis atışını iyi kullanamayan konuk ekip karşısında takımımız Sorgun Belediyespor maçın son teknik molasına 12-8 önde girdi.

Teknik mola sonrasını iyi oynayan Sorgun Belediyespor son seti de 25-21 kazanarak son haftalardaki yükselişini sürdürdü.

Takımımız aldığı üç puanla yeniden puan cetvelinde ikinciliğe yükselerek play off yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.

Yeni hocaları Mehmet Şahin yönetiminde oynadığı son iki maçı da kazanan Sorgun Belediyespor’da tüm oyuncular iyi oynasalar da Göktuğ Şeref, Yavor Genov, Zhulien Dignov Georgiev öne çıkan isimler oldular.