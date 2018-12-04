15 yeri soyan hırsızlık şebekesi çökertildi

Ekleyen admin on Ara 4th, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

YOZGAT – Yozgat’ın Akdağmadeni, Saraykent ve Sivas’ın Yıldızeli ilçelerinde 15 ayrı işyeri ve eve girerek hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı.

Yozgat’a bağlı Saraykent ilçesi Ozan beldesinde Hidayet Fidan, Hatice Sarı, Cengiz Sarı ve Mehmet Öncü, yine Saraykent’e bağlı Kosallı köyünden Ahmet Kaygısız isimli şahısların evlerinden TV, uydu, dikiş makinesi kazan, leğen, fotoğraf makinesi, elektrik süpürgesi, avize, çalan Onur Karadaş Fatih Avşar Mutlu Ardıç Aykut Doğar Sinan Garip ve Emel Şencan isimli şahıslar güvenlik güçlerinin takibi sonrasında yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen 36 adet çalıntı eşya ve suç aletine el konuldu.

Şüphelilerden S.G.ve E.Ş. Akdanmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü, A.D.  M. A. O.K. ve F.A. ise Saraykent İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı nezarethanesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin daha öncede Akdağmadeni polis bölgesinde 4,  jandarma bölgesinde 5, Sivas Yıldızeli ilçesinde de 2 ayrı işyeri ve evde hırsızlık yaptıkları belirlenirken, gözaltına alınan 6 kişiden, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Her 3 ilçedeki bazı ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan S.G(29), E.Ş(29), A.D.(24), O.K.(19), M.A(23) ve F.A.(26) isimli şahıslar mahkemeye sevk edildi. Mahkeme zanlılardan S.G(29), E.Ş(29), A.D.(24), O.K’nın.(19), tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine sevk edilmesine, şüphelilerden M.A(23) ve F.A.(26) isimli şahısların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

 

 

 

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