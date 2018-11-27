Sorgun’da asayiş olayları

Ekleyen admin on Kas 27th, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Kablo hırsızları yakalandı

YOZGAT – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir okula ait yaklaşık bin 500 metre elektrik ve telefon kablosunu çalan 2 kişi tutuklandı.

Sorgun’a bağlı Gülşehri Beldesi Keser mahallesinde bir hafta arayla iki kez elektrik ve telefon kablolarının çalındığı ihbarını alan Sorgun Jandarma ekipleri ve Jasat Suç Araştırma Timi yaptığı takip sonucu M.A.(37) ve Y.A.(32) isimli şahısları, hurda haline getirdikleri kabloları Sorgun sanayi bölgesinde satarken suçüstü yakaladılar.

Jandarma’da ifadeleri alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat E Tipi Cezaevine gönderildiler.

Şüphelilerin bir yıl öncede Çayıralan, Sarıkaya, Boğazlıyan, Akdağmadeni ve Yozgat Merkez’de de meydana gelen kablo hırsızlıkları ile ilgili bağlantılarının olup olmadığı araştırmaya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaçırılan çocuk annesine teslim edildi

Babası S.S. tarafından kaçırılarak dedesinin evine getirilen O.S. jandarma ekipleri tarafından alınarak annesine teslim edildi.

O.S. nin annesi A.Ö.S akşam saatlerinde İlçe Jandarma karakoluna gelerek velayeti kendisinde olan oğlu O.S.’nin kendi rızası olmadan babası tarafından Mükremin mahallesinde bulunan işyerinden kaçırıldığı ihbarında bulundu. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri O.S.’nin dedesinin evinde alıkonulduğunu tespit etti.

Sorgun Nöbetçi Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda O.S. konulduğu yerden alınarak anneye teslim edilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

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