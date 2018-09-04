FUTBOL TAKIMIMIZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ekleyen admin on Eyl 4th, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

2018-2019 Kamil Kılıçarslan Futbol Sezonu’nda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan futbol takımımız ise ilk antrenmanını Cuma günü Sorgun İlçe Stadı’nda gerçekleştirdi.

Futbol takımı antrenörü Mustafa Arslan bu yıl hedeflerinin bir kez daha şampiyonluk olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını belirtti.

Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda yeni transferlerin geçmiş yıllarda aynı takımda yer aldıkları için acemilik çekmeyeceklerini vurgulayan Arslan “Transfer çalışmalarını tamamladıklarını, şu anda kadronun 20 kişiden oluştuğunu vurgulayarak “Biz Sorgun Belediyespor olarak Yozgat 1. Amatör Lig’de yine şampiyonluk hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak adına gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Umarım Yozgatspor bu yıl hak ettiği 3. Lig’e çıkar, bizde Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil ederiz” diye konuştu.

Arslan, bu sezon daha önce Sorgun Belediyespor forması giyen bir çok oyuncu ile yeniden anlaştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Kaptan Serdar Güleşçe, Talha Akdağ, Yunus Cömert, Fırat Karadağ, Serdar Döndü gibi geçen sezon Sorgun Belediyespor’da forma giyen futbolcuların yanı sıra birbuçuk sezon Sorgun Belediyespor forması giyen geçtiğimiz sezon ise Sincan Belediyespor’da başarılı bir sezon geçiren Kaleci Emrah Kızıl, 2016-2017 sezonunda sarı siyahlı forma ile gol krallığı yaşayan Turgut Zengin, aynı yıl bu takımın formasını giyen Bilal Budak, orta saha oyuncusu Oktay Özer, orta saha Canberk Şahin, önlibero Sedat Kaan Akay gibi futbolcular ile sözleşme imzaladık. Şu an yine çok iddialı bir kadroya sahibiz. Bu sezon da hedefimiz ligi zirvede tamamlamak olacaktır.”

 

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler