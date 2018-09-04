FUTBOL TAKIMIMIZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

2018-2019 Kamil Kılıçarslan Futbol Sezonu’nda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan futbol takımımız ise ilk antrenmanını Cuma günü Sorgun İlçe Stadı’nda gerçekleştirdi.

Futbol takımı antrenörü Mustafa Arslan bu yıl hedeflerinin bir kez daha şampiyonluk olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını belirtti.

Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda yeni transferlerin geçmiş yıllarda aynı takımda yer aldıkları için acemilik çekmeyeceklerini vurgulayan Arslan “Transfer çalışmalarını tamamladıklarını, şu anda kadronun 20 kişiden oluştuğunu vurgulayarak “Biz Sorgun Belediyespor olarak Yozgat 1. Amatör Lig’de yine şampiyonluk hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak adına gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Umarım Yozgatspor bu yıl hak ettiği 3. Lig’e çıkar, bizde Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil ederiz” diye konuştu.

Arslan, bu sezon daha önce Sorgun Belediyespor forması giyen bir çok oyuncu ile yeniden anlaştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Kaptan Serdar Güleşçe, Talha Akdağ, Yunus Cömert, Fırat Karadağ, Serdar Döndü gibi geçen sezon Sorgun Belediyespor’da forma giyen futbolcuların yanı sıra birbuçuk sezon Sorgun Belediyespor forması giyen geçtiğimiz sezon ise Sincan Belediyespor’da başarılı bir sezon geçiren Kaleci Emrah Kızıl, 2016-2017 sezonunda sarı siyahlı forma ile gol krallığı yaşayan Turgut Zengin, aynı yıl bu takımın formasını giyen Bilal Budak, orta saha oyuncusu Oktay Özer, orta saha Canberk Şahin, önlibero Sedat Kaan Akay gibi futbolcular ile sözleşme imzaladık. Şu an yine çok iddialı bir kadroya sahibiz. Bu sezon da hedefimiz ligi zirvede tamamlamak olacaktır.”