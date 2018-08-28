Ali Samet İçmeğiz Sorgun Belediyespor’da

Ekleyen admin on Ağu 28th, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Türkiye Voleybol 1’inci Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor orta oyuncu Ali Samet İçmeğiz ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Hikmet Vural’ın makam odasında düzenlenen imza töreni sonrasında gazetemiz muhabirine bir açıklama yapan Başkan Vural, kulüp olarak çok iyi transferler yaptıklarını ve antrenör Ümit Terzi’nin tüm istediği oyuncuları aldıklarını belirtti.

Kendilerinin yönetim olarak üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirdiklerini ve bundan sonra söz sırasının teknik heyet ve voleybolcularda olduğunu ifade eden Vural, “Gerçekten çok iyi bir kadro kurduk. Bu kadroyla öncelikli hedefimiz play off maçları, ardından da Efeler Ligi olacak. Ben oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyorum” dedi.

Ali Samet’in Fenerbahçe Spor Kulübü’nün alt yapısında yetiştiğini ve çök iyi bir voleybol kariyerine sahip olduğunun altını çizen Vural “Ali SametTokat Belediye Plevne, İstanbul BBSK, Konak Belediyespor, Kahraman Maraş BBSK, Gümüşhane Torul Spor, Tokat Belediye Plevnespor, Şanlı Urfa Haliliye Belediyespor ve Gümüşhane Torul Gençlik ve Spor Kulübü takımlarının formasını giydi. Bu yılda takımımızın formasını giyerek, bir üst lige çıkmamızda büyük katkı sağlayacak” diye konuştu

 

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