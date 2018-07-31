AŞAMA

Ekleyen admin on Tem 31st, 2018 kategori : Salim Savcı. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

İki dost karşılaştı:

-Dostum, dün senin emekli olduğun liseye vardım. Öğretmenlerle tanıştım. Şuradan, buradan söz açıldı. Aklıma sen geldin. Hemen seni onlara sordum.

-Ee… Ne dediler?

-İlk anda seni tanıyan çıkmadı.

-Yok devenin pabucu. Ben yıllarca o lisede çalıştım. Afyonlu diye bir ad yaptım.  Adım ne çabuk unutulmuş hayret?

-Bana şöyle dediler, bey, bu liseye pek çok kimyacı geldi, gitti dediler. Bu arkadaş klasik mi? Modern mi, diye sordular.

-Sen de klasikti deseydin.

-Gerçekten ben de , senin klasik olduğunu söyledim.

-Ee… Tanıyan çıktı mı bari?

-Çıktı dostum. Bak ne dedi:Afyonlu klasikti. İyi bir klasik kimya öğretmeniydi.  Klası burada kaldı. Gerisini de o aldı, emekli oldu. Evine çekilecek sanıyorduk. Şimdi özel sektöre geçmiş. Orada aşama yapıyormuş.

-İyi söylemişler, ağızlarına sağlık.

 

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