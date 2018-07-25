Dursun: “Pancar Kooperatifinde neler oluyor”

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı Halil Dursun, kooperatif hakkında kamuoyunda dolaşan dedikodulara mevcut yönetimin açıklık getirmesini istedi.

2017 yılında 3 Adet üst birlik müfettişinin 7 ay boyunca kooperatifte teftiş yaptığını ve sonunda Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığına 26.01.2018 tarih ve 2018-187 esas sayısı ile 7 adet suç duyurusu içeren dosya teslim ettiklerini belirten Dursun “Bu dosyaların içeriğini sizler çok iyi biliyorsunuz, bizlerde biliyoruz. Ancak; bunu kooperatifin asıl sahiplerinin de öğrenmesi gerekir. Neden seçime daha koca bir yıl varken alel acele seçim kararı aldınız. Kimseye duyurmadan, hakkınızdaki iddiaları aklayıp, daha net bir şekilde seçim yapmak varken, adli tatili de fırsat bilerek seçim kararı almanızın sebebi nedir? Yönetim Kurulu Başkanı olarak bunu alın terleri üzerine oturduğun ortaklara açıklamanız gerekir” dedi.

Dursun, Belediye Düğün Salonu’nda yapılan bir genel kurulda kooperatif adına alınacak bir kamyoneti, sanki kendine makam aracı alıyormuş gibi suçlayanların kendi dönemlerinde kaç tane makam aracı aldıklarının da açıklanması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Sayın Başkan, 6 yılı aşkın süredir sizler görevdesiniz. Şu anda binemediğiniz üst birlik tarafından yasaklanan bu kaçıncı makam aracınız? Bu makam aracını kaça aldınız? Ortaklarımızın bunu bilmesi en tabi hakkıdır.

Düğün Salonu’nda yapılan kongrede işlerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla ayırdığımız bütçeye ‘Halil Dursun 50 bin liraya kendine makam aracı mı alacaksın? diye sormuştun.’ Bende şimdi size soruyorum. Sayın Kürşat Arslan; 850 bin lira verip Sorgun’umuzun en kıymetli yerinde bulunan bu gayri menkulü alırken, o zaman alabilirdim. Ancak hizmette bulunduğum 12 yıl boyunca bir makam aracı almadım.

Şimdi soruyorum sizlere Allah rızası için söyleyin. Bizim bıraktığımız yerden Kooperatifi 1 santim ileri götürmediğiniz gibi, vermiş olduğunuz zararda ortadadır. Dürüst bir başkan olarak çıkıp bunları anlatmanız gerek.

Her yerde her toplantıda Halil Dursun 15.000 TL. maaş alıyor diye iftira attınız. Şimdi cevap verme sırası sizde. Bütün evrak ve dosyalar sizin elinizin altında. Bizim zamanımızda Yönetim Kurulu Üyeleri bin 200 lira maaş alıyordu. Şimdi siz bunu yüzde yüz artırsanız 2 bin 400 lira olur. Bildiğim kadarıyla siz bunun çok üstünde maaş alıyorsunuz. Bunu da ortaklara açıklamanız gerekli değimli sayın Başkan”