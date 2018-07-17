Ömer Halisdemir için pedal çevirecek

Ekleyen admin on Tem 17th, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Öğretmen ve bisiklet sporcusu Yasin Karadavut, FETÖ/PDY Terör Örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etmek için, Niğde’nin Bor İlçesi’ne uğurlandı.

Yozgat’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Karadavut, Sorgun Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle Niğde’ye yolcu edildi.

Tören öncesi gazetecilere bir açıklama yapan Karadavut, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve bu ruhu genç nesillere anlatmak adına, Yozgat’tan başladığı yolculuğuna Sorgun, Sarıkaya, Boğazlıyan üzerinden Niğde’nin Bor ilçesinde sona erdireceğini söyledi.

Toplam 370 kilometre pedal çevireceğini vurgulayan Karadavut “Geçen yıl Bursa’dan başladığım bisiklet turuna, bu yıl memleketim Yozgat’tan başlamak istedim. Bu ülke için gözünü kırpmadan canını veren ve hain FETÖ/PDY darbesinin önlenmesinde önemli rol oynayan Ömer Halis Demir gibi kahramanlara bizler ne yapsak azdır. Ben geçen yıl başladığım bisiklet turuna bu yıl ‘Bozok Yaylası’ndan kahraman şehide yolculuk’ adı altında devam ediyorum. Ömrüm ve gücüm yettiği kadar da devam edeceğim” dedi.

Karadavut, daha sonra Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Garnizon ve Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, Müftü Hasan Görer ve vatandaşlar tarafından dualar eşliğinde Niğde’ye yolcu edildi.

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler