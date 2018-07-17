Ömer Halisdemir için pedal çevirecek

Öğretmen ve bisiklet sporcusu Yasin Karadavut, FETÖ/PDY Terör Örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etmek için, Niğde’nin Bor İlçesi’ne uğurlandı.

Yozgat’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Karadavut, Sorgun Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle Niğde’ye yolcu edildi.

Tören öncesi gazetecilere bir açıklama yapan Karadavut, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve bu ruhu genç nesillere anlatmak adına, Yozgat’tan başladığı yolculuğuna Sorgun, Sarıkaya, Boğazlıyan üzerinden Niğde’nin Bor ilçesinde sona erdireceğini söyledi.

Toplam 370 kilometre pedal çevireceğini vurgulayan Karadavut “Geçen yıl Bursa’dan başladığım bisiklet turuna, bu yıl memleketim Yozgat’tan başlamak istedim. Bu ülke için gözünü kırpmadan canını veren ve hain FETÖ/PDY darbesinin önlenmesinde önemli rol oynayan Ömer Halis Demir gibi kahramanlara bizler ne yapsak azdır. Ben geçen yıl başladığım bisiklet turuna bu yıl ‘Bozok Yaylası’ndan kahraman şehide yolculuk’ adı altında devam ediyorum. Ömrüm ve gücüm yettiği kadar da devam edeceğim” dedi.

Karadavut, daha sonra Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Garnizon ve Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, Müftü Hasan Görer ve vatandaşlar tarafından dualar eşliğinde Niğde’ye yolcu edildi.