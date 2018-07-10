Kutlusoy: “MHP verdiği sözün arkasında durmuştur”

MHP Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin arkasından yaptığı basın açıklamasında parti olarak Türk Milleti’ne verdiği sözü tuttuklarını belirtti.

Kutlusoy basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Aziz Sorgunlu Hemşerilerimiz 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri tamamlanmıştır. Çok şükür, Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Bu demokratik oluş ve olgunluğa saygımız tam ve kesindir.

Seçimlerin sükûnet içerisinde yapılmış olması, katılımın da yüksek çıkması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Türkiye yeni bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Aziz milletimiz geleceğini yeni hükümet sisteminde görmüş, seçim ve tercihini bu yönde kullanmıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi verdiği sözün arkasında tavizsiz durmuştur.

Aynı zamanda partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, bütün karanlık senaryoları parçalayarak TBMM’de temsil edilme imkanına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Göğüslediğimiz badireleri, karşı karşıya kaldığımız tertip ve tuzakları dikkate aldığımızda Milliyetçi Hareket Partisi SORGUN da tarihi bir başarıya imza atarken siz Sorgunlu hemşerilerimizin müthiş desteğini almıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Sorgunun verdiği bu büyük desteği unutmayacak ve hizmet babında gereğini yapacaktır.

Sorgun milliyetçi hareket partisi hiçbir tahrike hiçbir söyleme aldırmadan Cumhur ittifakına zarar verici eylem ve söylemlerde bulunmamıştır. Bundan sonra ayrıştırıcı değil, birleştirici siyaset yapmayan kim olursa olsun Milliyetçi Hareket Partisi’ni karşısında bulacaktır. Bundan sonra yapmamız gereken Sorgun nüfusunu 100.000 çıkarmaktır. Hep birlikte başaracağız. Allah’ın izniyle önümüze çıkabilecek fitneyi, fesattı, menfaatçiyi yerle bir ederek hedeflerimize tek tek ulaşacağız.

Önce ülke ve milletim, sonra partim ve ben kararlılığımızdan asla taviz vermeden mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır. Tarafımız Türkiye’dir. Safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir.

Bu maksatla da elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek veren, 49 yıllık emaneti lekeletmeyen aziz vatandaşlarımıza, mensubiyetle övündüğümüz Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz.

Allah hepinizden razı olsun.”