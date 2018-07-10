Kutlusoy: “MHP verdiği sözün arkasında durmuştur”

Ekleyen admin on Tem 10th, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

MHP Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin arkasından yaptığı basın açıklamasında parti olarak Türk Milleti’ne verdiği sözü tuttuklarını belirtti.

Kutlusoy basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Aziz Sorgunlu Hemşerilerimiz 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri tamamlanmıştır. Çok şükür, Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Bu demokratik oluş ve olgunluğa saygımız tam ve kesindir.

Seçimlerin sükûnet içerisinde yapılmış olması, katılımın da yüksek çıkması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Türkiye yeni bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Aziz milletimiz geleceğini yeni hükümet sisteminde görmüş, seçim ve tercihini bu yönde kullanmıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi verdiği sözün arkasında tavizsiz durmuştur.

Aynı zamanda partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, bütün karanlık senaryoları parçalayarak TBMM’de temsil edilme imkanına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Göğüslediğimiz badireleri, karşı karşıya kaldığımız tertip ve tuzakları dikkate aldığımızda Milliyetçi Hareket Partisi SORGUN da tarihi bir başarıya imza atarken siz Sorgunlu hemşerilerimizin müthiş desteğini almıştır.  Milliyetçi Hareket Partisi Sorgunun verdiği bu büyük desteği unutmayacak ve hizmet babında gereğini yapacaktır.

Sorgun milliyetçi hareket partisi hiçbir tahrike hiçbir söyleme aldırmadan Cumhur ittifakına zarar verici eylem ve söylemlerde bulunmamıştır. Bundan sonra ayrıştırıcı değil, birleştirici siyaset yapmayan kim olursa olsun Milliyetçi Hareket Partisi’ni karşısında bulacaktır. Bundan sonra yapmamız gereken Sorgun nüfusunu 100.000 çıkarmaktır. Hep birlikte başaracağız. Allah’ın izniyle önümüze çıkabilecek fitneyi, fesattı, menfaatçiyi yerle bir ederek hedeflerimize tek tek ulaşacağız.

Önce ülke ve milletim, sonra partim ve ben kararlılığımızdan asla taviz vermeden mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır. Tarafımız Türkiye’dir. Safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir.

Bu maksatla da elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek veren, 49 yıllık emaneti lekeletmeyen aziz vatandaşlarımıza, mensubiyetle övündüğümüz Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz.

Allah hepinizden razı olsun.”

 

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler