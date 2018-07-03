Kaçak su kullananlara cezai işlem uygulanacak

Ekleyen admin on Tem 3rd, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Sorgun Belediyesi su seviyesinde düşüş ve ilçede su sıkıntısının yaşanmaması için şebeke suyunu amacı dışında kullananlara ve kaçak su kullananlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, son yıllarda giderek artış gösteren kaçak su kullanımı ve içme suyundan bahçe sulanmasına ilişkin uyarılarda bulundu.

Gürbüz, içme suyunun kaçak olarak ve amacı dışında kullanılmasının su kesintilerine sebep olduğunu, özellikle kenar mahallelerde vatandaşların bahçe sulama işlerini gerçekleştirme konusunda çok hassas davranmaları gerektiğini kaydederek “Şehir şebekesine verdiğimiz su miktarında çok büyük kaybımız var. Normalde içme suyunun bahçe sulamalarında kullanılması yasaktır. Özellikle bahçe sulamalarında çok fazla harcama yapıldığını tespit ettik ve bu kaybı önlemek için sıkı bir çalışma içerisine girdik. Su İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 5 kişilik kayıp kaçak ekibi oluşturarak kenar mahallerimiz başta olmak üzere tüm mahallelerimizde denetimlerimiz yoğunlaştı. Ekibimiz, özellikle kenar mahallerde yaşayan birçok vatandaşın içme suyu şebekesinde bahçe ve tarla sulamak için kullandığını tespit etti. Hakkında tutanak tutulan kişiler hakkında idari işlem başlatılacağını bildirmek isterim. Kaçak su kullanmanın, kaçak suyla bahçe sulayıp buradan yetişen sebze ve meyveleri çoluk çocuğuna yedirmenin hem dinen hem de ahlaken kabul edilmesi mümkün değildir. Kaçak su kullananlar varsa bizim ekiplerimiz gitmeden bundan vazgeçsinler. Her kim olursa olsun kaçak su kullanan cezasını çeker. Her türlü yasal işlemi başlatırız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kaçak su kullanımı ile ilgili 1 ila 7 yıl arasında hapis cezası var ve ayrıca sözleşme olmadan su tesisatını bağlayan su tesisatçılarda para cezası ile cezalandırılmaktadır. Bunlara gerek kalmadan vatandaşlarımızı içme suyunu bahçe ve tarla sulamalarında kullanılmaması, araç yıkama yapılmaması ve kapı önünde halı yıkanmaması konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hem dinen hem ahlaken uygun değildir. Komşusunun hakkını gasp etmekten ve kul hakkına girmekten kaçınmalarını diliyorum” dedi.

 

 

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