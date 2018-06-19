Bayram alışverişi esnafın yüzünü güldürdü

Ekleyen admin on Haz 19th, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ORHAN DOĞAN – Ramazan Bayramı’na bir gün kala Sorgun‘da bayram alışverişi, esnafın yüzünü güldürdü.
Oldukça durgun geçen kış ve ilkbahar mevsiminin ardından adeta sinek avlayan Sorgun esnafında Ramazan Bayramı’na bir gün kala yaşanan yoğunluk nedeniyle yüzler gülüyor

İlçede gıda sektöründe hizmet veren Efe Parlak, özellikle şeker, çikolata, kolonya, yağ, yumurta, çay gibi gıda maddelerinin satışında büyük artış olduğunu ifade ederek “Bayrama çok az bir süre kala adeta, Ramazan Ayı’nın ve bayram’ın bereketini yaşıyoruz. Vatandaşlarımız bayram ihtiyaçlarını giderirken, bizlerde yaşadığımız durgunluğu atmaya çalışıyoruz. Bu canlılık bayram öncesi ve sonrası ödemeleri olan esnaf kardeşlerimiz için can suyu olacak gibi. İnşallah bayrama kadar bu canlılık devam eder” dedi.

Sorgun’da, gıda satan işyerlerinin yanında bayram öncesi giysi satışı yapan iş yerleri ile şekerci ve tatlıcılarda da büyük yoğunluk yaşandığı gözleniyor.

 

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